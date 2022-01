Melendi nos habla de Kiki Morente tras ser su nuevo compañero

08-10-2021 MELENDI. MADRID, 10 (CHANCE) Hace muchos años conocíamos a un joven que empezaba a deleitar a sus pocos seguidores con la música que hacía con su guitarra y con esa estética que llamaba tanto la atención. Ahora, el tiempo ha pasado, ha madurado en el ámbito profesional y personal, y se ha convertido en uno de los grandes rostros conocidos de nuestro país a nivel musical. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hablamos por supuesto de Melendi, con el que hemos hablado recientemente y nos ha querido hacer un balance de su matrimonio: "estamos muy felices, todo muy bien, hemos tenido dos años parados, mis dos primeros años de matrimonio han sido pandemia pero no nos hemos matado todavía". Sobre si sus hijos seguirán sus pasos, comenta: "no tengo ni idea, mis hijos que hagan lo que quieran pero que sean felices, nada más".



Cuando le preguntan por su nuevo compañero Kiki Morente, comenta: "es un cantaor como la copa de un pino, les dará unos consejos estupendos, él sabe cantar de verdad y les vendrá muy bien. No lo conozco personalmente, como artista es un tipo excelente, yo le deseo lo mejor".



Y como no podía ser de otra manera, para Alejandro Sanz solo tiene bonitas palabras después de inaugurar su estrella en el paseo de la fama: "para mí todo lo que consiga Alejandro es un referente para todo, nos abrió el camino hace muchos años, nuestra música no hubiera traspasado las fronteras sin él y sigue siendo eso, un referente para nosotros, siempre muy orgullosos de todo lo que le pase".