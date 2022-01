Manu Tenorio celebra trece años de amor con Silvia Casas

07-10-2021 MANU TENORIO Y SU MUJER, SILVIA CASAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



No hay nada más bonito que la celebración de un aniversario de boda y más si fue por todo lo alto. Hoy, hace 13 años que Manu Tenorio y Silvia Casas se dieron el 'Sí, quiero' en el Escorial. Después de dos años de relación sentimental, ambos quisieron hacer gala de su amor y unir por siempre ese sentimiento tan grande que sentían -y que siguen sintiendo- en Madrid bajo la atenta mirada de 200 invitados.



Y es que el cantante, aunque en estos momentos no tenga la repercusión mediática que tenía cuando salió de Operación Triunfo, sigue viviendo de la música, derrochando su arte y su profesionalidad por encima de los escenarios con canciones que nos llegan al corazón y que descifran el alma.



Aunque en la actualidad son muchas las veces que el cantante se ha dirigido a los medios de comunicación para explicar la polémica que ha habido con el homenaje que iba a haber para su amigo, Álex Casademunt. Siendo un referente en la música y una persona de las más cercanas al fallecido, nos ha asegurado en muchas ocasiones que luchará para que se le recuerde como se merece.



Son muchas las publicaciones que Manu Tenorio nos regala compartiendo con sus seguidores los sentimientos tan bonitos que tiene hacia su mujer, hace un año confesaba que: "¿En qué lugar te perderías con alguien si tuvieras que elegir un destino?... * Yo me seguiría perdiendo en ti".



Los dos tortolitos siguen haciendo gana de su amor cada vez que les vemos juntos y es que han formado la familia que siempre deseaban y no hay nada más importante que eso. Por eso, hoy, aunque sea de forma discreta, los dos celebraran su aniversario de boda como siempre han acostumbrado.