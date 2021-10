Legisladora ve en encrucijada al presidente de Ecuador por los papeles de Pandora

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Quito, 10 oct (EFE).- La legisladora ecuatoriana Paola Cabezas, del grupo opositor Unión por la Esperanza (UNES), advirtió de la "encrucijada" en la que se encuentra el presidente del país, Guillermo Lasso, tras el escándalo de los papeles de Pandora, sobre la supuesta posesión de fortunas en paraísos fiscales.

Cabezas indicó que la débil presencia del oficialismo en la Asamblea Nacional (Parlamento) también ha contribuido a ahondar esa encrucijada en la que se encuentra el mandatario, que ha sido sometido a una investigación legislativa por el escándalo.

Quizá por ello, dijo la parlamentaria, el presidente Lasso, en los últimos días, ha sido duro con la Asamblea Nacional, a la que ha tachado de "indolente" e "incapaz", tras no aprobar un proyecto económico del Gobierno, devuelto por la Cámara al Ejecutivo por contener errores en su presentación.

Se refirió al proyecto de ley de Creación de Oportunidades, que contiene reformas tributarias, laborales y de inversión y que podría ser presentado nuevamente al Legislativo si se "subsanan" las consideraciones observadas por la comisión parlamentaria que la revisó.

Parecería, dijo la asambleísta, que Lasso, con este tipo de proyectos, "está intentando vender humo" y, aparentemente, "responsabilizar a la Asamblea" de una presunta obstrucción a propuestas del Gobierno.

Cabezas también cuestionó que el mandatario haya llamado en privado al presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Fernando Villavicencio, para que sea él quien haga una investigación del escándalo.

Según la legisladora, Villavicencio ha admitido que contó con el apoyo del gobernante para presidir la Comisión de Fiscalización, lo que supuestamente lo invalida para el caso, pues no ofrecería garantías para una indagación independiente.

Por ello, dijo Cabezas, el pleno de la Asamblea Nacional delegó el pasado jueves a la Comisión de Garantías Constitucionales para que inicie una investigación oficial sobre los papeles de Pandora.

Si en la investigación eventualmente se verifica que Lasso ha evadido impuestos o que ha entregado sus empresas "off shore" a familiares, la situación podría dar lugar a diferentes escenarios políticos, incluido el de una posible censura y destitución o la dimisión del mandatario.

Esas son "solo posibilidades", pues primero debe ejecutarse la investigación, remarcó Cabezas.

La legisladora dijo que se debe considerar que la imagen de Lasso "está debilitada" por el escándalo y que por ello, incluso, se ha puesto en el tapete del debate a la llamada "muerte cruzada", por la que el Gobierno podría disolver la Asamblea y llamar a elecciones.

"Quizá para él" una salida podría ser la "muerte cruzada", pero esa alternativa solo se puede llevar a efecto tras un año de iniciar el mandato, mientras que Lasso apenas lleva menos de cinco meses en el poder, recordó.

"En esta encrucijada (Lasso) está buscando un antagónico" y por ello ha intentado "debilitar a la Asamblea", aseguró Cabezas tras indicar que el afán del Legislativo es cumplir su rol, sin caer en una pugna de poderes sin razón.

"Quizá él (Lasso) quiera un 'choque de trenes', pero no es así; se realiza una gestión constitucional y democrática y esa investigación sigue su curso", apuntó la asambleísta.