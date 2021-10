Le Pen denosta los sondeos y se ve en la segunda ronda de las presidenciales

Marine Le Pen, líder de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en francés), en una imagen de archivo. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 10 oct (EFE).- Marine Le Pen, líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en francés), denostó este domingo los sondeos que sitúan al tertuliano Éric Zemmour, de un ala más radical, en el segundo turno de las presidenciales de 2022, en detrimento de ella, y aseveró que se ve en la ronda final de los comicios.

"Hoy el termómetro no toma más la temperatura", dijo en el plató del canal BFMTV Le Pen, apoyándose en que las encuestas tienen un margen de error y que tienen en consideración una alta tasa de abstención que en las presidenciales no se cumplen.

Por primera vez en este periodo de precampaña -restan menos de 7 meses para las presidenciales-, un sondeo de Harris Interactive apunta a que el comentarista Zemmour, quien aún no es candidato oficial, conseguiría un 17 % en la primera vuelta, frente al 15 % de la dirigente del partido Agrupación Nacional (RN), el antiguo Frente Nacional.

De este modo, esta casa de encuestas prevé un cara a cara en la segunda vuelta entre el actual presidente, el centrista Emmanuel Macron -quien aún no ha confirmado su candidatura-, y Zemmour, quien tiene en la lucha contra todo tipo de inmigración y la soberanía sus ejes.

"Ese segundo turno (Macron-Le Pen) es aburrido para los periodistas, vende menos, ese duelo ya sucedió (en 2017), por eso entra menos publicidad, lo entiendo, los periodistas siempre estáis por la búsqueda de la novedad", criticó la dirigente, quien se presenta a sus terceras presidenciales.

"Mi único adversario es Emmanuel Macron. Mi objetivo es devolver a los franceses su país y su dinero. Y voy a haceros una confidencia, tengo el convencimiento de que estaré en el segundo turno y de que lo ganaré", manifestó.

Le Pen evitó las preguntas sobre Zemmour, quien todavía no ha oficializado su candidatura a las presidenciales, aunque dejó algunos reproches velados a su programa.

"Voy a luchar contra la inmigración, sin descanso, pero sin cometer excesos, por eso quiero convocar un referéndum sobre el tema", apostó.

Zemmour lleva años censurando la inmigración y el ascenso del islam con tal vehemencia que sus críticas le han valido numerosas condenas por incitación al odio.