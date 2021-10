La ciclista cubana Arlenis Sierra ficha por el Movistar

La ciclista cubana Arlenis Sierra, en una fotografía de archivo. EFE/ Jesús Diges

La Habana, 10 oct (EFE).- La ciclista cubana Arlenis Sierra firmó un contrato por dos años con el español Movistar, uno de los clubes más importantes del ciclismo de ruta, informaron este domingo medios deportivos de la isla.

Sierra, considerada la mejor ciclista de la isla en los últimos años, integrará durante la temporada 2022-2023 la plantilla del club profesional español, uno de los nueve que poseen la máxima categoría de la élite UCI Women's World Team.

La estrella del ciclismo cubano -dos veces campeona panamericana y titular en carreras élites agradeció su estancia en el A.R. Monex Women's Team (anteriormente Astana Women's Team) y reconoció que no será líder en Movistar, al menos en el inicio, pero aspira a mayores resultados y un mejor nivel personal.

"Como en años anteriores tuve propuestas de diferentes equipos, pero la que más me interesó fue la de Movistar, porque me brinda muchas posibilidades para continuar desarrollándome", declaró al sitio digital Jit, órgano institucional del deporte cubano.

El equipo femenino de Movistar es actualmente tercero en el escalafón mundial y del World Tour, listados donde el A.R. Monex Women's Team tiene las plazas 14 y 13, según la Unión Ciclista Internacional.

En el colectivo español militan la neerlandesa Annemiek van Vleutun, subcampeona olímpica de Tokio 2020; la danesa Enma Norsgaard, la francesa Aude Biannic, la española Sheyla Gutiérrez y la estadounidense Leah Thomas, entre otras.

Sierra concluyó en el lugar 34 en Tokio 2020, sus segundos juegos olímpicos, y los últimos tiempos se agenció el trofeo de la primera edición femenina de Tre Valli Varesine y del XXV Giro della Toscana, a lo que sumó el subtítulo del Giro dell' Emilia en Italia, el tercer lugar por puntos en el Tour de Ardéche (Francia) y el quinto lugar en la carrera de ruta del Campeonato Mundial (Bélgica).

"Quiero probar esta nueva experiencia, aprovechar este contrato por dos años y veremos qué sucede. Espero que los resultados sean mucho mejores y pueda avanzar un poco más en mi nivel deportivo", agregó Sierra.

A sus 28 años, Sierra es una ciclista profesional especialista en carreras en ruta y en pista, que desde 2016 destacó en la prueba en carretera del Tour de Bretaña y un año después se convirtió en profesional con el Astana Women's Team.