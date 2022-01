Israel.- Un ministro israelí reconoce que hizo descartó denuncias de abusos sexuales cuando era responsable militar

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ministro de Inteligencia israelí Elazar Stern, del partido centrista Yesh Atid, ha reconocido que cuando era responsable de la Dirección de Recursos Humanos del Ejército hizo "trizas" multitud de denuncias anónimas sobre abusos sexuales.



"Quien tenga que decir algo de otras personas debe hacerlo abiertamente. No debemos ser cómplices de una cultura de quejas anónimas", ha afirmado Stern en declaraciones a la emisora israelí 103FM.



Stern ha respondido así ante una pregunta sobre una denuncia anónima presentada contra el director del servicio secreto israelí para el interior y los territorios ocupados, el Shin Bet. "Cuando estuve al cargo de la Dirección de Recursos Humanos hice trizas muchas quejas anónimas de abuso sexual", ha remachado.



Estas declaraciones han sido duramente criticadas por organizaciones de mujeres, lo que ha obligado a Stern a emitir un comunicado aclaratorio en el que asegura que como oficial del Ejército "animaba a todos los militares que hubieran sido víctimas de abusos, sexuales o no, hombres o mujeres, a quejarse y además adopté medidas inequívocas contra cualquiera que fuera hallado culpable".



"Todas las quejas (...) eran investigadas en profundidad", ha subrayado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.