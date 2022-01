Israel.- Sanitarios israelíes protestan en Tel Aviv contra los turnos de 26 horas

24-08-2021 (210824) -- JERUSALEM, Aug. 24, 2021 (Xinhua) -- Israelis receive their third dose of the COVID-19 vaccine at the Clalit Healthcare Maintenance Organization in Jerusalem, Aug. 24, 2021. Israel on Tuesday has lowered the eligibility age for the third dose of the COVID-19 vaccine from 40 to 30, the country's Ministry of Health said. POLITICA Europa Press/Contacto/Muammar Awad



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Un amplio grupo de doctores, residentes, interinos y estudiantes de medicina ha marchado esta noche por las calles de Tel Aviv, en Israel, para protestar contra la decisión del Gobierno de mantener los turnos de 26 horas para la mayoría de doctores.



El Gobierno israelí ha propuesto la reducción gradual de los turnos de los trabajadores sanitarios, a 18 horas antes de 2026, pero poniendo a prueba el concepto en solo diez centros sanitarios antes de 2022.



Tras la prueba piloto, se evaluaría la experiencia y se extendería el cambio de manera gradual al resto de hospitales del país siempre y cuando pudiera financiarse y la calidad del servicio médico no se viera reducida.



Según los manifestantes, de aprobarse la propuesta, solo el diez por ciento de los doctores verán reducidos sus turnos, recoge el diario 'The Jerusalem Post'.



Más de 2.500 sanitarios en prácticas dimitieron en masa el pasado jueves en protesta por los turnos de 26 horas, argumentando que los pacientes deberían ser atendidos por médicos "que no estén exhaustos, cansados, desconcentrados y sin empatía" por la carga de trabajo, según recoge 'The Times of Israel'.



El ministro de Sanidad del país, Nitzan Horowitz, ha defendido la propuesta, calificándola de "cambio histórico", y ha asegurado que a él también le gustaría que las reducciones fueran más inmediatas, pero que no hay suficientes sanitarios para cubir todos los turnos que faltarían.