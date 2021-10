Israel eleva la representación diplomática en Marruecos y nombra embajador

El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, en una foto de archivo. EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV

Rabat/Jerusalén, 10 oct (EFE).- Israel elevó hoy su representación diplomática en Marruecos nombrando embajador al hasta ahora director de la Oficina de Enlace de Israel en Rabat, David Govrin.

"Tengo el honor de compartir con mis seguidores y amigos de todo el mundo la noticia de mi nombramiento como embajador oficial del Estado de Israel en Marruecos", anunció hoy en su cuenta de Twitter el propio Govrin.

En su mensaje, Govrin agradece sus esfuerzos a Marruecos "para establecer la paz y la seguridad" y añade que Israel continuará con su trabajo "para desarrollar relaciones conjuntas en beneficio de los dos países hermanos".

En Jerusalén y a requerimiento de Efe, el Ministerio de Asuntos Exteriores no se pronunció aún sobre el nombramiento de Govrin.

El anuncio se produce casi dos meses después de que el pasado 12 de agosto el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, anunciara en una visita a Marruecos que ambos países elevarían el nivel de su representación diplomática al rango de embajadas, con la intención de Israel de extender el círculo de aliados árabes que puedan normalizar las relaciones con el estado judío.

Lapid señaló en una rueda de prensa en Casablanca que la apertura de las respectivas embajadas se realizaría en los siguientes dos meses. "Las relaciones subirán de nivel", manifestó el ministro israelí.

El gobierno marroquí, que no ha hecho ningún anuncio respecto al eventual nombramiento del embajador en Israel, no confirmó en ese momento su intención de hacer lo mismo y elevar su "oficina de enlace" actual al rango de embajada.

La normalización de las relaciones entre Israel y Marruecos se formalizó el 22 de diciembre de 2020, pocos días después del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte de la Administración estadounidense de Donald Trump.