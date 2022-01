Irán.- Irán rechaza la petición internacional de colocar cámaras de seguridad en la central de Karaj

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, ha rechazado la petición de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania para reinstalar cámaras en la central nuclear de Karaj al considerar que se trata de un procedimiento fuera de los términos del acuerdo nuclear internacional firmado por la república islámica en 2015.



Como ya han manifestado las autoridades iraníes en otras ocasiones, la reanudación de las sanciones norteamericanas y la falta de apoyo que denuncian entre el resto de firmantes internacionales les ha llevado a desvincularse cada vez más de los términos del acuerdo, y más aún de peticiones extraoficiales.



"Es un acuerdo bidireccional" entre Irán y las potencias mundiales y "los europeos y los estadounidenses no han cumplido sus compromisos", ha lamentado Eslami en una entrevista con el periódico iraní Entejab.



En junio, las autoridades iraníes dijeron que una instalación de centrifugado en Karaj, en las afueras de Teherán, fue el objetivo de un "complot de sabotaje" frustrado. Días después, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania solicitaron la colocación de cámaras en el centro para que la agencia nuclear de la ONU pudiera verificar que no estaban realizando a cabo operaciones maliciosas.



Aunque Irán se ha distanciado del acuerdo, ha mantenido siempre su postura de que su programa nuclear no tiene como última intención el desarrollo de un arma de destrucción masiva, como sospecha Washington, que ha instado a la república islámica a que se reincorpore a las conversaciones de Viena para reactivar el acuerdo.



Irán ha puesto como condición para su retorno la retirada completa de las sanciones reintroducidas por Estados Unidos después de que el ahora expresidente norteamericano Donald Trump decidiera retirarse del pacto en 2018, tres años después de su firma.