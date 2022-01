Irán.- Irán dispone ya de más de 120 kilos de uranio casi cuatro veces más rico que el permitido por el acuerdo nuclear

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El director de la Organización para la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, ha anunciado que el país dispone ya de más de 120 kilos de uranio enriquecido al 20 por ciento, un porcentaje que casi cuadruplica el permitido por el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre la república islámica y la comunidad internacional.



Esta declaración pone de manifiesto que el histórico pacto atraviesa un momento crítico tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 y la reimposición de las sanciones contra Irán, que poco a poco ha ido desvinculándose de las condiciones del acuerdo tras denunciar la falta de apoyo del resto de firmantes internacionales.



Según el acuerdo nuclear, a Irán solo se le permitió enriquecer uranio hasta un 3,67 por ciento, muy por debajo del 90 por ciento requerido para el uranio apto para el desarrollo de armamento, pero la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), ha avisado de que Irán cuenta ya con 10 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento.



En cualquier caso, Eslami ha confirmado que Irán ha "pasado de 120 kilogramos" de uranio enriquecido al 20 por ciento. "Tenemos más que esa cifra", ha aseverado a la agencia oficial de noticias IRNA, a la que ha reiterado que esa cantidad no tiene fines maliciosos.



"Nuestra gente sabe bien que las potencias occidentales estaban destinadas a darnos el combustible enriquecido al 20 por ciento para usarlo en el reactor de Teherán, pero no lo han hecho. Si nuestros colegas no lo hacen, naturalmente tendríamos problemas con la falta de combustible para el reactor", ha explicado en comentarios recogidos a su vez por la cadena panárabe Al Arabiya.



Este anuncio tiene lugar en medio de conversaciones estancadas, y más todavía después de que el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi fuera elegido presidente de Irán. Estados Unidos ha avisado de que su paciencia se está agotando con esta cuestión y ha amenazado con poner en marcha un "Plan B" si Irán no regresaba a la mesa de negociación, sin dar más detalles sobre esa iniciativa.