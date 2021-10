Irán anuncia que ha producido 120 kilos de uranio enriquecido al 20 %

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, en una reunión del OIEA en Viena. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Teherán, 10 oct (EFE).- El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, anunció que su país ha producido hasta ahora 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20 %, a la espera de que se reanuden las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015.

“Hemos superado los 120 kilos”, dijo Eslami a la televisión estatal iraní a última hora de anoche.

Eslami afirmó que la comunidad internacional debía entregar a Irán uranio enriquecido al 20 % para el reactor de Teherán, según el acuerdo nuclear conocido por sus siglas en inglés como JCPOA, firmado en 2015.

“Pero no se ha entregado”, dijo Eslami, quien subrayó que “este combustible es una de las necesidades básicas de nuestro país”.

Irán no debería producir uranio enriquecido por encima del 3,67 % de acuerdo con el JCPOA, pero Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, lo abandonó unilateralmente en 2018 y volvió a imponer sanciones contra Teherán.

Como respuesta, Irán comenzó a producir más uranio y de más pureza de lo permitido en 2019, y este año alcanzó un nivel del 20 %, todavía lejano no obstante del 90 % necesario para desarrollar una bomba atómica.

El anuncio de Eslami se produce cuando aún se discute la reanudación de las negociaciones para salvar el JCPOA, firmado en 2015 con seis grandes potencias (EE. UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania).

El pasado abril comenzaron negociaciones en Viena con las seis grandes potencias, entre ellas Estados Unidos de forma indirecta, para lograr el regreso de Washington al pacto y el cumplimiento por parte de Irán de todas sus obligaciones que está violando.

Sin embargo, tras la llegada al poder del nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisí, en agosto se paralizaron esas conversaciones.

Desde entonces las autoridades iraníes responden con un “pronto” ante las presiones internacionales para la reanudación de las negociaciones.

El pasado miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió de que el tiempo se está acabando para que Irán pueda volver al pacto internacional sobre su programa nuclear.