India.- Arrestado un hijo del ministro del Interior indio por la muerte de cuatro granjeros durante una protesta

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Uno de los hijos del ministro del Interior indio, Ajay Mishra, ha sido arrestado este sábado acusado de matar con su coche a cuatro granjeros durante una protesta contra las leyes agrarias.



Ashish Mishra ha sido detenido después de "no cooperar en la interrogación", ha asegurado el inspector general adjunto Upendra Agarwal en declaraciones recogidas por el medio 'Hindustan Times'.



Agarwal ha precisado que el detenido no ha podido confirmar dónde se encontraba en el momento de los hechos, por lo que la Policía lo ha arrestado para tratar de recabar más información.



El ministro Mishra ha confirmado que el vehículo involucrado en el suceso es el suyo, pero que su hijo no estaba conduciéndolo en el momento del percance.



Además de los cuatro granjeros atropellados, cuatro personas más murieron durante los incidentes que se registraron el pasado domingo durante una nueva jornada de protestas que están teniendo lugar en el norte de India desde hace diez meses por las nuevas y controvertidas leyes agrarias.



Miles de personas se están manifestando desde el pasado mes de noviembre para que se retiren las nuevas leyes agrícolas, que si bien para el Gobierno son necesarias para modernizar el sector y sus infraestructuras, los trabajadores del campo apuntan a que son las grandes corporaciones las que saldrían beneficiadas.