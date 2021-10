"Hemos demostrado mejor fútbol que ellos", dice Laporte

"Hemos demostrado mejor fútbol que ellos", señaló el central español Aymeric Laporte, este domingo tras perder 2-1 contra Francia en la final de la Liga de Naciones.

"Es una derrota difícil. Hemos demostrado ser un gran equipo a pesar de la juventud, hemos demostrado mejor fútbol que ellos, pero lo que vale es el resultado", dijo en la televisión española.

España se puso por delante con un gol de Mikel Oyarzabal, pero los tantos de Karim Benzema y Kylian Mbappé, en una jugada en la que se consultó el VAR ya que parecía que había fuera de juego, dieron el título a la campeona del mundo.

"Hay nuevas normas y cada árbitro lo interpreta como quiere, en este caso a favor de ellos. No le quiero dar más vueltas", señaló Laporte.

"No lo entiendo. El árbitro esta para decidir. Yo lo que les invito es que lo vea él en el monitor. El fuera de juego es claro, pero él argumenta que Eric (García) tiene posibilidades de jugar. Él no toma la decisión, decide el del VAR y eso me cuesta entenderlo", añadió César Azpilicueta.

A Laporte, nacido en Francia y nacionalizado español en mayo, le preguntaron si ya que no ganó su equipo, al menos lo hizo su nación de origen.

"Yo quería que ganásemos nosotros, me da igual que sea Francia, no es una alegría especial", respondió.

"Hemos demostrado ser un gran equipo, una gran selección y hoy nos ha faltado quizá un poco de suerte, no encajar tan rápido el empate. Eso es lo que nos ha costado el partido", añadió.

"El resultado es el que manda, ellos han ganado en el resultado y ya. Estoy orgulloso del grupo y del equipo, de los que hemos jugado y de los que no. Nos metimos de forma merecida en la final y hemos jugado ante una gran selección como Francia", completó por su parte el defensa César Azpilicueta.

