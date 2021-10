"Hackea a tu macho", un libro mexicano para replantear las masculinidades

Fotografía sin fecha especifica de toma, cortesía del activista y escritor Nicko Nogués, mientras posa en la Ciudad de México. EFE/ Nicko Nogués /Grupo Planeta/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- El activista y defensor de derechos humanos Nicko Nogués ofrece en el libro "Hackea a tu macho" una guía ilustrada con explicaciones "muy simples de conceptos bastante complejos" para que "varones mexicanos de todas las edades" se replanteen su masculinidad.

"El libro está pensado para adolescentes de 15 años, pero también para 'adolescentes' de 70, es un rango amplio. Hay un gran trabajo por hacer, se ven las mismas resistencias independientemente de la edad que tengamos, que están nombradas en estos 10 'hacks' que se basan en 10 creencias limitantes que todos compartimos", detalló Nogués este domingo en entrevista con Efe.

"Hackea a tu macho" basa su estructura en estas 10 creencias y da trucos para comprenderlas y que el lector pueda decidir cambiar su manera de actuar.

Además, a través de ilustraciones, test, listas y otros elementos visuales, es posible interactuar con el libro, por lo que se genera un espacio de diálogo con uno mismo en el que resulta sencillo adentrarse.

Por esto, el autor considera que es adecuado para casi cualquier edad y para todo tipo de hombres, además de que "otras identidades y también mujeres" le comentaron hasta el momento que el libro puede ser "valioso" como instrumento.

DOS GRANDES PÚBLICOS

Aun así, a la hora de formular y crear "Hackea a tu macho", admite haberse querido fijar en dos grandes posibilidades.

La primera son "todos aquellos varones que intuyen, saben o sienten que tienen que hacer algo en un momento de transformación social como el que estamos viviendo. Este libro les acerca herramientas bien concretas para ayudar a accionar líneas claras", expresó Nogués.

Por otra parte, relató, pensó en aquellos que se resisten al cambio, que critican a quienes están dentro de él y consideran que todo tiene que seguir igual porque "siempre ha sido así".

"Aquí van encontrar un espacio donde esa incomodidad no solo cabe. Sino que se recibe como una parte de este proceso en el que estamos inmersos como varones", dijo.

Para él, la incomodidad y la resistencia son emociones necesarias en el inicio del proceso para poder hacerse preguntas que luego llevan a romper con los prejuicios.

"Hackea a tu macho" nació de una conversación informal hace dos años entre amigos que conocían la labor del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti Hegemónicas (IMDAH).

Este organismo trabaja hoy con miles de hombres, empresas y organizaciones, y una de las personas que estaba en ese momento le dijo al autor que le gustaría acercar este tipo de contenido a editoriales como Planeta, que es quien ahora publica el libro.

"A Planeta le pareció importante justo como una herramienta más dentro de esta labor que estamos haciendo de deconstrucción de masculinidades tóxicas", contó.

SIN VUELTA ATRÁS

Y es que para Nogués, los cuestionamientos sobre las masculinidades ya son una realidad cotidiana que no va a desaparecer.

"Estamos en un punto donde no hay vuelta atrás. Siempre digo que cuando uno ve una transformación en su pleno desarrollo que nos guste más o menos es totalmente irrelevante porque ya está sucediendo", consideró.

Además, se mostró positivo y dijo que, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, "si tenemos en cuenta que venimos de una historia de siglos de mente patriarcal, algún trabajo hemos hecho", terminó.

La conversación sobre las masculinidades que abre el IDMAH junto con otras personas, organizaciones e instituciones se da en un contexto de un México misógino y extremadamente violento, donde según varias ONG son asesinadas más de diez mujeres cada día.