Gamer' guatemalteco destaca importancia de psicólogos deportivos en eSports

Fotografía sin fecha especifica de toma, cortesía de Riot Games, donde se observa al guatemalteco Javier 'Rainmaker' Cruz, jugador del equipo de Valorant de Infinity, durante un torneo en la Ciudad de México. EFE/Riot Games/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 10 oct (EFE).- El guatemalteco Javier 'Rainmaker' Cruz, jugador del equipo de Valorant de Infinity, destacó este domingo la importancia de contar con psicólogos deportivos en los conjuntos de eSports.

"Cuando no teníamos psicólogo deportivo entraba a una partida diciendo 'necesito ganar', condicionado de que si no ganaba todo saldría mal. Ahora llego a un juego con la mentalidad de que puedo ganar y lo quiero hacer", explicó a Efe.

El 'gamer' centroamericano, que con Infinity se proclamó el mejor equipo del servidor norte de Latinoamérica en Valorant, añadió que trabajar con estos especialistas le permite a él y a sus compañeros mejorar en la concentración en los juegos.

"Nadie va a jugar por ti, lo que jugará es tu mente. Es estar concentrados, ser positivos. No entrar a condicionado y fluir porque si algo entendimos con el psicólogo deportivo es que los jugadores que están en estos niveles todos son buenos, la diferencia es la mente que un día está bien y otro mal", afirmó.

El 'gamer' admitió que el trabajo que han realizado con los psicólogos le permitirá a Infinity llegar con más posibilidades de ganar el pase al Mundial de Valorant en el último clasificatorio que se disputará del 11 al 17 de octubre.

El torneo se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil y participarán los cuatro mejores equipos de este país sudamericano contra los cuatro mejores de Latinoamérica hispanohablante.

Los conjuntos brasileños son YNG Sharks, Havan Liberty, Furia y Gamelanders. La representación hispanohablante está integrada por Six Karma, Australs, E-Xolos Lazer e Infinity.

"Los que hablamos castellano no llegamos como los favoritos. Se cree que la escena de Brasil está por encima de nosotros, será la primera vez que nos midamos en igualdad de condiciones. Yo creo que estamos al nivel de los brasileños", expresó a Efe el argentino Ignacio 'Capi' del Río, de Australs.

El jugador reconoció que los brasileños son más disciplinados y profesionales porque le dedican tiempo al análisis del juego y las partidas.

"En Brasil hay cierta disciplina y profesionalismo a la hora de atender las cosas y eso ayuda mucho a que los jugadores sean mejores. En Brasil se tiende a estudiar el juego y a dar una análisis profundo. En nuestra zona eso se deja a un lado", lamentó.

Capi pone como favorito a estar en la final a su equipo en contra de Furia, al que calificó como el mejor cuadro brasileño.

"Tenemos las condiciones para vencer a Furia, estamos a su nivel y no lo podemos discutir. Furia no ha clasificados al mundial por errores propios, pero su nivel está por encima de los demás", sentenció.