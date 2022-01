Fútbol/Liga Naciones.- Crónica del Italia - Bélgica, 2-1

Italia resiste ante Bélgica en la final de consolación



La campeona de Europa termina tercera en la Liga de Naciones gracias a los goles de Barella y Berardi



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La selección de Italia se ha llevado la lucha por el tercer puesto de la 'Final Four' de la Liga de Naciones después de superar este domingo a Bélgica (2-1) en el Juventus Stadium de Turín, un duelo en el que los de Roberto Mancini salvaron el orgullo en casa y que puede suponer la pérdida del número uno del ranking FIFA para los 'Diablos Rojos'.



Tras una primera parte sin premio, la vigente campeona de Europa inauguró la segunda mitad con una volea de Nicolò Barella que permitió estrenar el luminoso, y Domenico Berardi se unió a la fiesta al transformar una pena máxima decretada por el colegiado por una falta de Castagne sobre Chiesa. Charles De Ketelaere devolvió la emoción al choque al recortar distancias en el minuto 86, pero los transalpinos resistieron el arreón final de los de Roberto Martínez.



El resultado permite a Brasil tener la oportunidad de desplazar a Bélgica del número uno del ranking FIFA, que ostenta desde hace tres años, si gana sus dos próximos partidos ante Colombia y Uruguay. Todo en una semana en la que los belgas llegaron a tener contra las cuerdas a la campeona del mundo, Francia, en semifinales.



Al calor de su público, Roberto Mancini revolucionó su once prescindiendo de hombres fundamentales como Verratti, Jorginho, Chiellini o Insigne, y con el joven delantero del Sassuolo Giacomo Raspadori como única referencia arriba. El técnico español, por su parte, apostó por casi los mismos que ante Francia, sin De Bruyne ni el lesionado Eden Hazard y con Batshuayi en lugar del tocado Romelu Lukaku.



La 'Azzurra' salió a morder desde el principio, ejerciendo una presión asfixiante sobre el combinado belga. Berardi, superado el primer cuarto de hora, probó a Courtois con un disparo lejano, y Saelemakers respondió poco después enviando un balón al larguero.



Turín vivió una continua sucesión de ocasiones en los primeros 45 minutos, aunque ninguna tan clara como la que tuvo Federico Chiesa en el tiempo extra, solo ante Courtois; Berardi puso un gran pase para el jugador de la Juventus, que controló dentro del área y remató cruzado fuera.



Nada más reanudarse el partido y en un saque de esquina, Vertonghen, que se había librado de la expulsión en la primera parte, despejó a la frontal y allí cazó el balón Barella, que remató de volea al primer palo para abrir la lata (min.46).



En el 60, Batshuayi, como antes Saelemakers, estrelló otro disparo en el travesaño, y solo tres minutos más tarde Italia parecía sentenciar cuando Castagne derribó a Chiesa y Berardi, desde los once metros, puso el 2-0. Un cabezazo de Alderweireld que detuvo Donnarumma y otro chut al palo de Carrasco precedieron al tanto de De Ketelaere (min.86), pero Bélgica se quedó sin tiempo para forzar los penaltis.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ITALIA, 2 - BÉLGICA, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella (Cristante, min.70), Locatelli, Pellegrini (Jorginho, min.70); Chiesa (Bernardeschi, min.92), Berardi (Insigne, min.91) y Raspadori (Kean, min.65).



BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans (De Bruyne, min.59), Witsel, Saelemakers (De Ketelaere, min.59); Vanaken, Carrasco (Trossard, min.87) y Batshuayi.



--GOLES:



1-0, min.46: Barella.



2-0, min.65: Berardi, de penalti.



2-1, min.86, De Ketelaere.



--ÁRBITRO: Srdjan Jovanovic (SRB). Amonestó a Di Lorenzo (min.30) y a Emerson (min.82) por parte de Italia y a Vertonghen (min.14), a Witsel (min.56) y a Alderweireld (min.63) por parte de Bélgica.



--ESTADIO: Juventus Stadium.