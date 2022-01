Fútbol.- Van Gaal: "Cuando las cosas van mal en el Barcelona, siempre se mira a los extranjeros"

ÁMSTERDAM, 10 (dpa/EP)



El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, ha defendido al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, y al mediocampista Frenkie de Jong subrayando que, "cuando las cosas van mal" en el club azulgrana, "siempre se mira a los extranjeros".



En rueda de prensa antes del partido de clasificación para la Copa del Mundo de la 'oranje' contra Gibraltar, Van Gaal reconoció que no le sorprenden las críticas a sus compatriotas.



"Si todo va bien y se producen las grandes actuaciones que Frenkie ha hecho en los últimos dos años, entonces no hay nada de qué preocuparse. Pero cuando las cosas van mal, la gente del Barcelona siempre mira a los extranjeros. Y en este caso, el técnico también es un extranjero y un holandés", lamentó.



El exentrenador del Barcelona recordó que sufrió eso mismo en su momento. "Yo también he experimentado eso. La historia se repite. Pero creo que Frenkie lo maneja muy bien, y Ronald, Luuk de Jong y Memphis (Depay) también. No creo que ese sea el mayor problema", opinó.