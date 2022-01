Fútbol.- El Barça no frena ante el Atlético, la Real sigue su estela y el Real Madrid se estrena en la Primera Iberdrola

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona dio un golpe encima de la mesa este fin de semana en la Primera Iberdrola 2021-2022 tras imponerse con autoridad (0-3) al Atlético de Madrid para continuar firme en el liderato, seguido por una Real Sociedad que no falló en Vallecas (1-3), mientras que el Real Madrid estrenó su casillero de victorias ante el Eibar, en partidos correspondientes a la sexta jornada del campeonato.



Había expectación en la Ciudad Deportiva Wanda en Alcalá de Henares (Madrid) en la visita de las blaugranas a las rojiblancas, las únicas que el año pasado pudieron frenarlas, en la Supercopa de España y en el torneo doméstico, pero las actuales campeonas no dieron en esta ocasión margen a la sorpresa y ya aventajan en cinco puntos a una de sus más directas rivales.



El conjunto de Jonatan Giráldez se mostró muy superior en un encuentro que controló siempre, pero en el que se llevó su mayor susto, un tiro al travesaño de Ludmila, con 0-0 en el marcador pasada la media hora. A renglón seguido, Oshoala hizo el 0-1 y el choque ya fue muy cómodo para las visitantes, que sentenciaron en la segunda parte con dos tantos entre el 70 y el 74 de Aitana Bonmatí y Lieke Martens.



El FC Barcelona se mantiene líder empatado a puntos con una Real Sociedad que, de momento, sigue su estela después de no fallar en su visita al Rayo Vallecano, al que derrotó por 1-3 en un partido donde todos los goles se vieron entre el minuto 23 y el 32. Franssi y Eizagirre pusieron el 0-2, Bulatovic recortó y Sarriegi sentenció para las realistas.



Con 13, además del Atlético de Madrid, está el Athletic Club que no pudo pasar del empate sin goles en su visita al Sevilla, mientras que con 11 están el Levante, que se llevó el derbi ante el Valencia por 1-0 gracias a un gol de Alba Redondo, y el Madrid CFF, vencedor de un espectacular duelo ante el Betis, con nueve goles y victoria madrileña por 4-5, con protagonismo para Geyse Ferreira, autora de cuatro goles.



La jornada también dejó la primera victoria del Real Madrid, que coge aire, aunque sigue sin ofrecer sus mejores sensaciones. El conjunto de David Aznar tuvo que remontar el tanto de Kuki con los goles de Moeller y Gálvez para batir al Eibar.



El fin de semana, en el que no se pudo disputar el Villarreal-UD Granadilla por la imposibilidad del conjunto tinereño de volar a la península por los problemas causados por la erupción del volcán de La Palma, se completó con el empate sin goles entre el Deportivo Alavés Gloriosas y el Sporting de Huelva.