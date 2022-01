EEUU.- Muere a los 67 años el general retirado Raymond Odierno, comandante de EEUU durante la guerra de Irak

10-10-2021 El general retirado Raymond T. Odierno POLITICA DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El general retirado Raymond T. Odierno, que estuvo al mando de las fuerzas estadounidenses y de la coalición durante la guerra de Irak, ha fallecido esta semana a la edad de 67 años, según han confirmado este pasado sábado fuentes familiares.



"Lamento profundamente poder confirmar la muerte del general Raymond T. Odierno el 8 de octubre de 2021", ha indicado un portavoz de la familia en un comunicado compartido con 'The Hill'.



"El general murió tras una valiente batalla contra el cáncer; su muerte no estuvo relacionada con la COVID-19. No hay otros detalles para compartir en este momento ", según el comunicado. "Su familia está agradecida por la preocupación y pide privacidad".



Odierno estuvo al mando de la 4ª División de Infantería de octubre de 2001 a junio de 2004, y dirigió la división durante la Operación Libertad Iraquí, de abril de 2003 a marzo de 2004. La división participó en la operación militar que capturó al dictador Sadam Husein.



Dos años más tarde, en 2006, Odierno sirvió como comandante general del Cuerpo Multinacional en Irak, antes de acabar como comandante general de la Fuerza Multinacional-Irak y, posteriormente, las Fuerzas de los Estados Unidos-Irak, de 2008 a 2010.



Por último, Odierno sirvió como 38° Jefe de Estado Mayor del Ejército de 2011 a 2015.