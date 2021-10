Deschamps: "Es importante que selecciones como España estén en el Mundial". EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán (Italia), 10 oct (EFE).- Didier Deschamps, seleccionador de Francia, aseguró este domingo, tras conquistar la Liga de Naciones al imponerse en la final de Milán contra España, que no imagina un Mundial sin la Roja y que es "importante" que los grandes equipos europeos participen en la Copa del Mundo.

"No, no se puede pensar algo así (un Mundial sin España), será difícil para todos. Sé que España está luchando por la primera plaza de su grupo con Suecia, cada partido es difícil, pero por lo que vi esta noche y en el pasado España tiene calidad par clasificarse", afirmó Deschamps en la rueda de prensa posterior a la final de la Liga de Naciones.

"Es importante que estas grandes selecciones europeas estén en los grandes torneos. Un Mundial sin una gran selección de Europa sería negativo", insistió.

Francia se impuso a España por 2-1 al remontar un gol inicial de Mikel Oyarzabal con un golazo de Karim Benzema y un tanto de Kylian Mbappé.

"Karim es un jugador esencial, tiene una calidad impactante, sigue haciendo lo que está mostrando con el Madrid, tiene ganas de triunfar y estoy muy feliz por él. Fue fundamental para nosotros para ganar esta Liga de Naciones", dijo.

"Mejoró muchísimo, tiene más pegada. Participa más en el juego. Además está en un grandísimo estado de forma. Ganó madurez, es un proceso de crecimiento y lleva años a máximos niveles", agregó.