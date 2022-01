Brasil.- Neymar: "No sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El internacional brasileño Neymar ha asegurado que el de Catar 2022 puede ser su "último Mundial", ya que no sabe si tiene "la fuerza mental para lidiar con el fútbol", y ha confesado que ganarlo es el "sueño" que tiene desde pequeño.



"No sé si tengo fuerzas para lidiar con el fútbol", señaló en declaraciones en un nuevo documental exclusivo de DAZN. "Creo que el del 2022 será mi último Mundial. Lo veo como el último porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol", añadió.



En este sentido, el delantero del Paris Saint-Germain, de 29 años, reconoció que su sueño es poder ganar el Mundial con su selección. "Haré todo lo posible para ganar con mi país, para hacer realidad mi mayor sueño desde que era pequeño. Y espero poder hacerlo", indicó.