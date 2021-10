Atlético Mineiro se escapa en Brasil en una jornada de protestas de árbitros

En el plano estrictamente futbolístico, con su victoria frente al Ceará, el Atlético Mineiro llega ahora a 53 puntos, once enteros más que el Flamengo, que se mantiene en segunda posición tras derrotar este sábado al Fortaleza por 0-3. Foto de archivo. EFE/Yuri Edmundo POOL

Río de Janeiro, 9 oct (EFE).- El Atlético Mineiro venció por 3-1 al Ceará este sábado y se escapó aún más en la punta de la liga brasileña, en una jornada marcada por protestas de árbitros en solidaridad con un juez brutalmente agredido por un jugador.

En todos los partidos disputados este sábado, antes de pitar el inicio, los árbitros se arrodillaron y alzaron sus silbatos en señal de protesta y solidaridad con su colega Rodrigo Crivellaro, quien el pasado domingo acabó en el hospital tras ser pateado en la espalda después de ser empujado al suelo en un partido de segunda división.

El agresor, Willian Ribeiro, delantero del Sao Paulo de Río Grande, terminó en prisión acusado de intento de homicidio y Crivellaro recibió alta, pero deberá ser sometido a una operación para corregir daños en una vértebra.

En el plano estrictamente futbolístico, con su victoria frente al Ceará, el Atlético Mineiro llega ahora a 53 puntos, once enteros más que el Flamengo, que se mantiene en segunda posición tras derrotar este sábado al Fortaleza por 0-3.

El Mineiro volvió a contar con su fuerza ofensiva y se impuso con dos goles de Hulk y otro de Diego Costa, dos veteranos que están en plena forma y castigaron a un Ceará amenazado con caer a la zona de descenso y que suma 29 puntos.

El Flamengo sufrió al principio frente al Fortaleza que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda, que le ha dado al equipo una solidez que no tenía en otras temporadas, pero en la segunda etapa encontró su mejor fútbol pese a estar con su alineación diezmada.

Un gol de Pedro en el minuto 60 y dos de Michel hacia el final enderezaron el rumbo del Flamengo, que aún así tiene muy difícil revalidar el título que obtuvo en 2019 y 2020, pues dependerá de eventuales tropiezos de un Atlético Mineiro que parece imparable.

El conjunto que dirige Renato Gaúcho sintió ante el Fortaleza la ausencia de Gabriel Barbosa y Everton Ribeiro, convocados por la selección brasileña, y del chileno Mauricio Isla y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, también con sus selecciones, aunque este último ya regresó a Brasil, con una contusión muscular.

Asimismo, no pudo contar con Bruno Henrique y David Luiz, ambos lesionados y que, como los anteriores, son titulares absolutos en el equipo rojo y negro de Río de Janeiro.