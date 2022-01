Aless Gibaja nos da las claves sobre la relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

08-10-2021 ALESS GIBAJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Hasta hace unos días, solo se hablaba en televisión de María Teresa Campos y su relación con Edmundo Arrocet... pero parece que la actualidad informativa manda y desde hace ya varias semanas no hemos vuelto a saber nada sobre cómo está la relación de las Campos. Y es que recordemos que Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio, no están pasando por sus mejore momento... por eso hemos hablado con una persona muy allegada a las dos protagonistas.



Aless Gibaja cree que Alejandra Rubio ocupará el puesto de su abuela María Teresa Campos aunque no le gusta el enfrentamiento con su tía, Carmen Borrego: "eso no me gusta, yo quiero que se lleven bien, siempre han estado muy unidas todas y hacen un pac completo, son súper divertidas, pronto se arreglaran y estarán bien como siempre, me encanta ver a Alejandra así de fuerte, de luchadora, va a llegar lejos, tiene posiblemente el puesto de su abuela, ya lo veréis. Tiempo al tiempo".



En cuanto a cómo la ve ahora, reconoce: "está súper feliz, súper enamorada, súper alegre, la veo mejor que nunca, está siendo muy Alejandra, la veo en televisión con más fuerza que nunca, más personalidad y antes era más tímida y se retraía, pero ahora ya es como que ha explotado, no tiene miedo a nada ni a nadie y me encanta".



De la reacción que tuvo la joven al ver a su abuela, explica: "son unas imágenes que creo que le impactaron, está acostumbrada a ver a su abuela en la peluquería pero es mentira que ellas no se vean, están juntas, la mayoría de los domingos comen todas, yo he estado con ellas".