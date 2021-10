87-71: El MoraBanc expulsa la desconfianza y ya tiene su primer victoria

Dylan Ennis (c), escolta canadiense del Gran Canaria, entra a canasta ante el escolta norteamericano del MoraBanc Codi Miller-Mcintyre (d) y el pívot senegalés del MoraBanc Andorra Moussa Diagne (d) durante el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa entre el MoraBanc Andorra y el CB Gran Canaria disputado este domingo en el Poliesportiu d'Andorra. EFE/ Fernando Galindo

Andorra La Vella, 10 oct (EFE).- El MoraBanc consiguió estrenarse está temporada en la Liga Endesa, al vencer por 87 a 71 al Gran Canaria. Los del Principado sólo sufrieron en el segundo cuarto y una parte del tercero, frente a un Gran Canaria que mostró muchos altibajos.

El toque de atención del presidente del MoraBanc, Gorka Aixàs, a sus jugadores dio su golpe de efecto. Los de Ibon Navarro asfixiaron en el primer cuarto al Gran Canaria. Defensa al límite que desquició a los de Porfi Fisac y rápidas transiciones en ataque.

Y eso que los del Principado no pudieron disponer de sus bases Sergi García y Clevin Hannah por lesión. Del 2 a 4 inicial para los visitantes se pasó al 12 a 4 y Porfi Fisac recibió su primera técnica por protestar. Los de Ibon Navarro lograron alejarse con un 25 a 10 y Porfi Fisac se tuvo que ir a la grada por una segunda técnica que dejó a Víctor García a los mandos. El primer cuarto finalizó con un 35 a 17 a favor de un MoraBanc extra motivado.

En la segunda mitad despertó el Gran Canaria. Los visitantes apretaron los dientes en defensa y castigaron a los locales con un parcial de 3 a 9 para situar el 38 a 27. Dylan Ennis, ex-MoraBanc, lideró el parcial de los de Fisac. Los de Navarro no se dejaron ir jamás y contaron con el acierto de Miller-McIntyre y 'Drew' Crawford. Aún así, al descanso se llegó con un 48 a 38 y un parcial final de 13 a 21.

La desconfianza volvió a atenazar al MoraBanc Andorra con un parcial de Gran Canaria de 1 a 10 con dos triples de Dylan Ennis que situaron el 49 a 48. A los tres minutos de tercer cuarto, Ibon Navarro dio entrada al 'lesionado' Clevin Hannah. Gran Canario logro situarse por delante en el electrónico desde el 2 a 4 que no sucedía, pero un triple de Hannah y cuatro puntos consecutivos del 'temporero' Víctor Arteaga dejaron el 60 a 57 al final del tercer cuarto.

En el último cuarto volvió a aparecer la mejor versión del MoraBanc Andorra. Los de Ibon Navarro ofrecieron lo mismo que en el primer cuarto: intensidad defensiva y rápidas transiciones ofensivas. El parcial final fue de 14 a 5 con dos triples finales de David Jelínek que sentenciaron la victoria final con el 87 a 71.

FICHA TÉCNICA

87- MoraBanc Andorra (35+13+12+27): Miller-McIntyre (9), Jelínek (13), 'Drew' Crawford (13), Noua (11) y 'Tunde' (4) -quinteto titular-; Víctor Arteaga (12), Oriol Paulí (5), Mario Nakic (5), Morgan (8), Guille Colom (-), Moussa Diagne (2) y Hannah (5).

71- Gran Canaria (17+21+19+14): Albicy (1), Dylan Ennis (15), Nico Brussino (8), John Shurna (4) y Pustovyi (16) -quinteto titular-; AJ Slaughter (4), Kramer (4), Oliver Stevic (4), Ilimane Diop (8), Miquel Salvó (5) y Khalifa Diop (2).

Árbitros: Jordi Aliaga, Alberto Sánchez Sixto y Esperanza Mendoza. El técnico del Gran Canaria Porfi Fisac fue descalificado con dos técnicas. Eliminado por cinco faltas personales 'Drew' Crawford -MoraBanc-.

Incidencias: Polideportivo de Andorra. 2.054 espectadores.