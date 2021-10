79-93. Heurtel y Rudy hacen que el R.Madrid despegue ante un mermado Valencia

El jugador del Valencia Basket Martin Hermannsson y el del Real Madrid Jeff Taylor, durante el partido de la jornada 5 de la liga Endesa disputado hoy en Valencia.- EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 10 oct (EFE).- La aparición del francés Thomas Heurtel y de Rudy Fernández en la segunda parte, tras no haber participado en la primera, permitió que el Real Madrid despegase en su visita a un correoso pero mermado Valencia Basket y lograr una fluidez ofensiva con la que logró una victoria más cómoda de lo que se auguraba tras una igualada primera parte.

Sin aparentes daños tras haber sufrido en la pista del Olympiacos, el viernes, la primera derrota del año, el Madrid arrancó con un ataque fluido y coral que la defensa local no supo embarrar. Pero la capacidad de generación de Martin Hermannsson permitió al Valencia primero engancharse al encuentro y, después, cuando el islandés empezó a alimentar los triples abiertos de sus pívots, recuperar una pequeña desventaja y ponerse por delante (16-15, m.7).

Empezó la rotación Pablo Laso y Sergio Llull asumió el liderazgo ofensivo de su equipo, lo que dio calma al Madrid aunque no demasiada eficacia por la mejoría defensiva de los locales. El Valencia encontró en Louis Labeyrie y, sobre todo, en Jasiel Rivero dos inesperados referentes en defensa y en ataque, que le permitieron mantener el partido empatado (36-36, m.17).

Un triplazo de Llull casi sobre la bocina de una posesión dio un último impulso al Madrid para dominar los últimos dos minutos de la primera y para conseguir, con una meritoria canasta de Guerschon Yabuselle llegar al descanso con una pequeña ventaja (39-42, m.20).

Laso apostó de inicio del tercer cuarto por Heurtel y Rudy Fernández, inéditos en la primera parte, y le funcionó. El francés le dio al ataque de su equipo mayor fluidez y el mallorquín puntería desde la línea de 6’75. Con esas armas, los visitantes consolidaron y ampliaron su ventaja pese a que el Valencia se resistió a desengancharse, otra vez gracias a Hermannsson (55-61, m.29).

Pero el inicio del último cuarto, otro triple de Rudy Fernández y un par de acciones de Heurtel dieron un segundo impulso al Madrid, que apretó además en defensa y recordó al Valencia la escasez de argumentos ofensivos que maneja con las lesiones de Sam Van Rossom, Klemen Prepelic y Mike Tobey (60-73, m.32).

Un nuevo triple de Rudy (que acertó en cuatro de sus seis intentos) mandó a la lona a un Valencia que se sintió incapaz de seguir frenando a su rival y que se tuvo que contentar con que Hermannsson minimizara el efecto del vendaval de triples con el que el Madrid cerró el choque.

Ficha técnica:

79.- Valencia Basket (23+16+21+19): Hermannsson (20), Puerto (4), Claver (7), Pradilla (4), Dubljevic (6) -cinco titular- Dimitrijevic (12), López-Arostegui (3), Labeyrie (8), Ferrando (-), Bressan (-), Jiménez (-) y Rivero (15).

93.- Real Madrid (20+22+22+29): Williams-Goss (7), Abalde (9), Taylor (4), Yabuselle (11), Tavares (10) -cinco titular- Heurtel (11), Rudy Fernández (12), Hanga (5), Vukcevic (5), Alocén (2), Poirier (7) y Llull (10).

Árbitros: Pérez Pizarro, Castillo y Olivares. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 6.300 espectadores, casi el 80% del aforo, que es el máximo permitido por las restricciones sanitarias.