3-0. Fried lanza sólido, Riley jonronea y los Bravos empatan la serie

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Milwaukee (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El abridor Max Fried lanzó seis sólidos episodios y los Bravos de Atlanta blanquearon 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee y empataron la Serie Divisional de la Liga Nacional a un juego por novena.

Los Bravos se recuperaron después de perder 1-2 en el Juego 1 de la serie.

Los Cerveceros pudieron haber igualado la pizarra, ya que llevaron la carrera del empate al plato en cada una de las últimas tres entradas, pero no consiguieron el hit productor.

Fried (1-0) estuvo seis episodios sobre la lomita, permitió tres imparables y retiró a nueve bateadores enemigos por la vía del ponche, en camino a acreditarse el triunfo.

El lanzador zurdo tuvo marca de 7-0 con promedio de efectividad de 1.46 en sus últimas 11 aperturas de temporada regular. Contando con su salida del sábado, Fried ha permitido sólo una carrera limpia en 29 entradas en sus últimas cuatro aperturas.

Mientras que en la batería el antesalista Austin Riley (1) conectó batazo de cuatro esquinas en la parte alta del sexto episodio, sin corredores por delante.

Entre los toletes latinoamericanos de Atlanta estuvieron el guardabosques cubano Jorge Soler, que realizó cinco viajes a la caja de bateo, tuvo contacto una vez con la pelota y llegó en una ocasión a la caja timbradora.

El cubano fue empujado a la registradora para anotar la primera carrera de los Bravos en el tercer episodio cuando el primera base Freddie Freeman conectó sencillo al jardín derecho y lo impulsó para anotar.

El segunda base curazoleño Ozzie Albies pegó sólo una vez en cuatro oportunidades con el tolete, pero empujó la segunda anotación de Atlanta.

En la tercera entrada Albies conectó imparable de dos almohadillas a lo profundo del jardín derecho y remolcó la carrera de Freeman y puso 2-0 la pizarra.

El guardabosques puertorriqueño Eddie Rosario estuvo con 1 de 4, y el bateador emergente Orlando Arcia se fue sin hacer contacto al recibir un pasaporte.

Por los Cerveceros, que tuvieron mojada la pólvora, la derrota recayó en el abridor Brandon Woodruff (0-1) en trabajo de seis episodios completos.

Los Cerveceros no pusieron corredor en posición de anotar hasta que el parador en corto dominicano Willy Adames conectó doble con dos outs en la sexta entrada, pero Fried respondió ponchando al primera base venezolano Eduardo Escobar.

El tercer juego de la serie que se juega al mejor de cinco se traslada a Atlanta, en donde el lunes los Bravos subirán a la lomita a su abridor Ian Anderson, mientras que los Cerveceros no han dado a conocer al lanzador que inicie en el montículo.