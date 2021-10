27-20. Los Falcons ganan a los Jets en la vuelta de la NFL a Londres

Matt Ryan, mariscal de campo de los Atlanta Falcons de la NFL, en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser

Londres (EE.UU.), 10 oct (EFE).- La competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) regresó este domingo a Londres con el partido de la Quinta Semana que disputaron los Atlanta Falcons ante los New York Jets.

Los Falcons se llevaron el triunfo por 27-20 para mejorar su marca a 2-3, mientras que los Jets caían a 1-4 después de completarse el partido que se disputó en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

El mariscal de campo Matt Ryan y compañía comenzaron el juego caliente, logrando una racha de 17-0 en los primeros dos cuartos y terminaron con una ventaja de 20-3 en el descanso.

Sin embargo, los Jets se recuperaron durante los últimos dos cuartos y redujeron la ventaja de Atlanta a tan solo tres puntos a mitad del último cuarto.

Pero después de una anotación del corredor Michael Carter y una exitosa conversión de dos puntos, los Falcons pudieron responder con un touchdown de 75 yardas que sería suficiente para eliminar cualquier esperanza de remontada del equipo neoyorquino (27-17).

El corredor Mike Davis completó el avance de 75 yardas que montaron los Falcons con la anotación y el punto extra del pateador Y.Koo.

La cuarta derrota de la temporada de los Jets se debió en gran parte a ese comienzo lento del partido. Tuvieron solo 16 yardas de ofensiva total después del primer cuarto y no registraron su primer primer intento hasta alrededor de la marca de 9:19 del segundo.

Defensivamente, los Jets lucharon por contener una ofensiva de los Falcons que no contaba con los receptores Calvin Ridley y Russell Gage.

El ala cerrada Kyle Pitts armó el mejor juego de su joven carrera, atrapando nueve de sus 10 objetivos para 119 yardas y un touchdown con los Falcons.

Incluso cuando el equipo montó una remontada en los últimos dos cuartos, los Jets no pudieron detenerse cuando contaba.

Después de que se deslizaron dentro de un gol de campo, Nueva York permitió múltiples conversiones de tercera oportunidad en la posesión subsiguiente, incluido un intento de tercera y 13, que ayudó a Atlanta a responder con un touchdown propio y extender su ventaja. Esa resultó ser la daga del club que dirige el entrenador en jefe Robert Saleh.

Ryan, quien se convirtió en el segundo mariscal de campo más rápido con 5.000 pases completos en su carrera en este partido, hizo buenos 33 de sus 45 lanzamientos para 342 yardas con dos touchdowns.

Mientras tanto, Cordarrelle Patterson corrió 54 yardas por tierra y atrapó siete pases para 60 yardas.

En cuanto a los Jets, el mariscal de campo novato Zach Wilson lanzó para 192 yardas y una interceptación mientras completaba el 59.3% de sus pases, pero no pudo evitar otra derrota más de los Jets.

Ni tampoco acabar con la mala racha perdedora de los mariscales novatos que han disputado partidos en Londres, donde ahora tienen marca de 0-5.

Ambos equipos regresan a Estados Unidos y disfrutarán de un descanso en la Sexta Semana de competición.