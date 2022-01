Venezuela.-Venezuela rechaza la misión de observación electoral de la UE "con las características descritas por Borrell"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Venezuela ha rechazado este viernes la misión de observación electoral que la UE planea enviar al país con objeto de las elecciones regionales del 21 de noviembre "con las características descritas por (el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep) Borrell".



"La República Bolivariana de Venezuela ratifica que no aceptará injerencismo alguno, y que una misión de observación electoral con las características descritas por el señor Borrell, no será aceptada por nuestro país", ha advertido el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado.



Horas antes, Borrell había defendido su decisión de enviar una misión de observación electoral a Venezuela como la mejor garantía que se puede dar a la oposición.



El Ministerio de Exteriores ha aclarado que la legitimidad del proceso electoral no dependerá de "ningún actor extranjero, sino estrictamente en la soberanía popular, tal como contempla nuestra Constitución Nacional", y ha pedido a los representantes europeos que no "manipulen" la misión de observación.



"La actitud del señor Borrell es propia de quienes aún creen que Venezuela sigue siendo colonia, ignora este personaje que de aquí echamos al imperio español hace poco más de 200 años", ha escrito en Twitter el 'número dos' del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sobre las declaraciones del jefe de la diplomacia europea.



También le ha afeado sus palabras a Borrell el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en un mensaje en la misma red social en el que acusa al representante europeo de no "respetar" a Venezuela.



Con la misión de observación electoral la UE podrá observar unas elecciones en Venezuela por primera vez desde 2005. El grupo de expertos realizarán tareas de seguimiento técnico previo a la votación y observarán los comicios de noviembre, además del proceso posterior.



La socialista portuguesa Isabel Santos liderará la misión, que constará de un primer equipo de once expertos electorales que se desplazarán a Caracas este mes de octubre. Posteriormente se sumarán otros 62 observadores técnicos de largo plazo, más otra treintena cuando se acerque la fecha electoral.



En las elecciones del próximo 21 de noviembre participará la Plataforma Unitaria de Venezuela, el principal bloque opositor del país, aunque varios de sus principales representantes, como Juan Guaidó, han advertido de que los comicios no serán "libres".