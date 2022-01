Venezuela.- El CNE de Venezuela denuncia la "actitud injerencista" de Borrell

19-09-2021 Sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA (CNE)



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha denunciado la "actitud injerencista" del Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en relación a la misión de observación electoral que la UE planea enviar al país con objeto de las elecciones regionales del 21 de noviembre.



Para el CNE, Borrell "abiertamente expresa el carácter parcializado e intervencionista" de la misión de observación al afirmar que será la misión "la que califique la legitimidad de nuestro proceso electoral".



Borrell desconoce así los derechos de la nación venezolana "especialmente la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad y la autodeterminación", según el texto suscrito por toda la directiva del CNE, encabezada por su presidente, Pedro Calzadilla.



Según el comunicado, las palabras de Borrell violan el punto 4 del acuerdo firmado entre el CNE y la Delegación de la UE en Venezuela, en el que se compromete a mantener una "estricta conducta de imparcialidad, objetividad y no injerencia en el proceso electoral".



Además "comprometen seriamente el sentido, espíritu y propósito de la invitación que fuera cursada en mayo pasado, así como el acuerdo firmado entre las partes". En consecuencia, el CNE ha rechazado las palabras de Borrell y ha emplazado a la Delegación de la Unión Europea en Venezuela a dar una explicación sobre esta abierta violación a los acuerdos y una clara injerencia en los asuntos internos del país.



Con la misión de observación electoral la UE podrá observar unas elecciones en Venezuela por primera vez desde 2005. El grupo de expertos realizarán tareas de seguimiento técnico previo a la votación y observarán los comicios de noviembre, además del proceso posterior.



La socialista portuguesa Isabel Santos liderará la misión, que constará de un primer equipo de once expertos electorales que se desplazarán a Caracas este mes de octubre. Posteriormente se sumarán otros 62 observadores técnicos de largo plazo, más otra treintena cuando se acerque la fecha electoral.



En las elecciones del próximo 21 de noviembre participará la Plataforma Unitaria de Venezuela, el principal bloque opositor del país, aunque varios de sus principales representantes, como Juan Guaidó, han advertido de que los comicios no serán "libres".