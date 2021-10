Venezuela alista "semáforo" para personas sin vacuna anticovid

Venezuela alista "semáforo" para restringir ingreso de personas sin vacuna anticovid a restaurantes =(Video)= Caracas, 9 Oct 2021 (AFP) - Venezuela aplicará un "semáforo" para limitar el ingreso a restaurantes a quienes no estén vacunados contra el coronavirus o hayan contraído el virus recientemente, anunció este viernes el presidente Nicolás Maduro."Estamos preparando un semáforo de acceso a algunos lugares públicos, un semáforo que va a marcar el verde cuando usted esté vacunado (...), el amarillo cuando no esté vacunado pero esté sano, y el rojo cuando usted no esté vacunado y haya tenido una prueba positiva de covid en los últimos 21 días", indicó. La decisión está basada en el avance de un plan de vacunación que busca llegar a un 70% de la población de 30 millones de habitantes al término de octubre, añadió Maduro."Hoy llegamos al 50% de vacunados", celebró el mandatario chavista durante un acto transmitido por la televisión estatal en el que exhortó a la población a extremar cuidados ante el aumento de casos en ciudades como Caracas.Maduro estima que el "semáforo de acceso" arrancará "la tercera semana de octubre".En principio, la medida se aplicará en restaurantes, subrayó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que encabeza la comisión presidencial contra la pandemia de covid-19.El "semáforo" funcionará mediante un registro digital que indicará si el cliente del establecimiento está o no vacunado. "Deben ingresar solamente las personas vacunadas y que no estén contagiadas", remarcó Rodríguez durante un pase televisivo.Cuando la persona llegue a un restaurante se le solicitará su número de cédula para ser ingresado al sistema de verificación que marcará una luz verde si está vacunada, detalló la vicepresidenta.El gobierno venezolano ha confirmado hasta el jueves 379.352 contagios y 4.576 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Gremios y ONG cuestionan las cifras oficiales al considerar que existe un alto subregistro.mbj/pgf/dg