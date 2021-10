Vacunas para migrantes indocumentados y otras claves de la covid en América

Una migrante venezolana es vacunada hoy contra covid-19, en Bogotá (Colombia). Colombia empezó a vacunar contra la covid-19 a inmigrantes irregulares. Se espera que se apliquen 2.500 dosis diarias en Bogotá, una de las ciudades con más población migrante, sobre todo venezolana. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Redacción América, 8 oct (EFE).- La vacunación anticovid en América Latina y el Caribe avanza con paso firme y se empieza a extender para los migrantes indocumentados en Colombia y Costa Rica, llega a los pequeños de 3 a 11 años en Argentina y lucha para aumentar el insuficiente 37 % de vacunados completos en la región.

Todavía hay países con grandes rezagos: Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10 % de la cobertura, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Estas y otras noticias son las claves de la vacunación en las Américas esta semana.

VACUNAR A TODOS PARA SUPERAR LA PANDEMIA

Para que la vacunación sea efectiva contra la pandemia, se necesita llegar a todo el mundo. Con eso en mente, Colombia comenzó este viernes a inmunizar en Bogotá a migrantes en situación irregular con el documento de identificación como único requisito.

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró que el país cuenta con las vacunas suficientes y que es "un tema fundamental" para conseguir las metas de vacunación y bajar los índices de incidencia de la pandemia.

En la misma dirección, Costa Rica impulsa desde hoy y hasta el próximo jueves una jornada especial de vacunación para los migrantes, independientemente de su estatus migratorio y demostración de arraigo.

NIÑOS PROTEGIDOS

Argentina avanzó también en extender la vacunación a más sectores de la población, con la inyección de dosis de la china Sinopharm para menores de entre 3 y 11 años, ubicándose como uno de los pocos países del mundo en inmunizar a personas de esa franja de edad.

Entre el jueves y este viernes, un total de 2.006.300 dosis se distribuirán por las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de comenzar su aplicación pediátrica a partir del próximo martes.

Por otro lado, en Estados Unidos, las farmacéuticas Pfizer y BioNtech solicitaron el jueves formalmente a la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) la autorización para el uso de emergencia de su vacuna anticovid en niños de 5 a 11 años.

Hasta el momento la FDA solo autoriza el uso de esta vacuna a partir de los 12 años.

Pfizer y BioNTech anunciaron hace diez días que los resultados de las últimas pruebas clínicas han generado una "robusta" respuesta de anticuerpos y que la vacuna es segura, lo que acerca la posibilidad de administrarla para finales de octubre o principios de noviembre.

SOLO EL 37 % DE LATINOAMERICANOS TIENE LAS DOS DOSIS

La llegada de las vacunas a nuevos sectores puede aumentar la cifra del 37 % de vacunados completos en América Latina y el Caribe, insuficiente según la OPS.

"Seguimos instando a los países con dosis excedentes a que las compartan con los países de nuestra región, donde pueden tener un impacto que salve vidas", afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en la conferencia semanal del organismo.

Etienne apuntó que la semana pasada los países de América Latina y el Caribe recibieron 875.000 dosis de vacunas contra la covid, que consideró "no son suficientes para proteger a todos".

En la última semana, se han notificado casi 1,2 millones de casos y 24.000 muertes relacionadas con esta enfermedad en las Américas.

URUGUAY EXIME DE CUARENTENA A EXTRANJEROS VACUNADOS

Uruguay eximirá de cumplir la cuarentena obligatoria a los extranjeros que demuestren haber recibido la vacuna contra la covid-19 "dentro de los últimos nueve meses previos al embarque", según el decreto del 4 de octubre publicado el jueves en la web de Presidencia.

Antes, quienes ingresaran al país debían guardar "aislamiento social preventivo obligatorio" durante 7 días, transcurridos los cuales debían hacerse un PCR o ampliar ese periodo por una semana más.

El texto también señala que los menores de edad provenientes de países que no cuentan con vacunas para ese rango deberán hacer un test PCR al séptimo día de su entrada al país o, en su defecto, guardar aislamiento por 14 días.

NUEVAS SOSPECHAS CONTRA BOLSONARO

La comisión del Senado que investiga la gestión del Gobierno brasileño frente a la covid-19 prolongó el jueves sus interrogatorios por nuevas sospechas de que el presidente Jair Bolsonaro aún presiona en favor de remedios sin eficacia.

La comisión parlamentaria, que comenzó su investigación en abril pasado, tenía que concluir ayer la fase de interrogatorios, pero a última hora acordó convocar nuevamente al ministro de Salud, Marcelo Queiroga, debido a renovados recelos sobre la actuación gubernamental en Brasil, que este viernes se convirtió en el segundo país del mundo en superar las 600.000 muertes por la pandemia.