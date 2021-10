Un Chile muy necesitado de puntos espera al muro paraguayo rumbo a Catar 2022

Eduardo Berizzo (i), entrenador de la selección paraguaya participa en un entrenamiento hoy en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y Educativo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la ciudad de Ypane (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Santiago de Chile, 9 oct (EFE).- Tras caer por 2-0 ante Perú, Chile se juega este domingo en Santiago muchas de sus últimas opciones de clasificar al Mundial de Catar 2022, ante una selección de Paraguay que viene de lograr un empate sin goles ante Argentina y de la que se espera un nuevo cerrojo de cinco hombres en la zaga.

El elenco chileno que dirige Martín Lasarte es el tercero peor de las clasificatorias y ya sólo le vale sumar de tres en tres, con la obligación de superar al cuadro guaraní si quiere mantener la ilusión de decir presente en la cita mundialista del próximo año.

La tarea para La Roja no está nada fácil: frente a la selección del Rimac tuvo unos primeros 15 minutos intensos en la marca, pero luego se le vio complicada, con muy poca generación de jugadas de riesgo hacia el arco rival y aguantando los embates liderados por el peruano Christian Cueva.

Una vez más la falta de concreción le costó caro a Chile, que debe mejorar su contundencia ofensiva para traducir la posesión en goles.

Para el encuentro ante el conjunto de Eduardo Berizzo La Roja no contará con su experimentado defensor Gary Medel, uno de los referentes del equipo y encargado de ordenar su última línea; sin embargo, recupera la presencia de Arturo Vidal en el mediocampo que estuvo suspendido al inicio de la triple fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

El plantel paraguayo, en cambio, se paró de igual a igual ante si símil de Argentina en Asunción, con una defensa de cinco hombres que se espera que repita en Santiago, y rescató un punto clave para su carrera en las eliminatorias.

En su visita a Chile, no obstante, deberá lidiar con dos bajas sensibles: el defensa que milita en el Atlético Mineiro, Junior Alonso, y el volante de Gremio, Mathías Villasanti, fueron amonestados en el choque ante el cuadro de Lionel Messi y se perderán la fecha contra La Roja.

Omar Alderete postula como posible sustituto de Junior Alonso, mientras que para el centro del campo se especula con más variaciones, dando entrada a Ángel Cardozo Lucena y Richard Sánchez.

De peligrosos contragolpes e imponente juego aéreo, como suele ser la tradición de los combinados paraguayos, el equipo de Berizzo buscará sumar en Santiago para meterse en zona de clasificación desde la sexta posición que ocupa a la fecha con 12 unidades acumuladas.

El empate ante Argentina lo alejó a cuatro puntos de los puestos de clasificación directa (los cuatro primeros) pero aún mira de cerca la quinta plaza que da derecho a jugar el repechaje.

Chile, en cambio, corre octavo con solo siete puntos, lejos de la zona de clasificación y a siete unidades del repechaje, después de haber logrado una sola victoria en el proceso, que data de fines de 2020 ante la selección de Perú.

- Alineaciones probables:

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Alexis Sánchez, Benjamin Brereton, Felipe Mora.

Entrenador: Martín Lasarte:

Paraguay: Anthony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Fabian Balbuena y Santiago Arazmendia; Jorge Morel, Ángel Cardozo, Richard Sánchez y Miguel Almirón; y Antonio Sanabria.

Entrenador: Eduardo Berizzo

Árbitro: el argentino Néstor Pitana, asistido por sus compatriotas Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso y Dario Herrera.

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile.

Hora: 21:00 (00:00 GMT).