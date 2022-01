Tenis.-AMP.- Tenis/Indian Wells.- Muguruza y Sorribes se despiden de Indian Wells a las primeras de cambio

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las tenistas españolas Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes dijeron adiós este sábado al torneo de Indian Wells, séptimo WTA 1.000 del circuito femenino, tras perder en segunda ronda a manos de la australiana Ajla Tomljanovic (6-3, 1-6, 6-3) y de la rusa Anna Kalínskaya (6-3, 4-6, 6-2), respectivamente, ambas en tres sets y en dos largos partidos.



Muguruza, que llegaba a Indian Wells en plena forma tras conquistar el torneo de Chicago, no estuvo a la altura este sábado y despidió todas las opciones de conquistar un torneo que se le resiste. Exenta en primera ronda, ni su reciente éxito en Estados Unidos le otorgó la confianza necesario para superar el debut.



La australiana, número 47 del ranking WTA, estuvo especialmente acertada al resto y pudo quebrar en dos ocasiones el saque de Muguruza para poner de su lado el partido. Sin embargo, Muguruza arrasó en el segundo set con un 6-1 y una contundencia que anunciaba su presencia en segunda ronda.



Pero no fue así. La quinta cabeza de serie del torneo californiano pagó muy cara su fragilidad en el servicio, que la condenó cuando más lo necesitaba. Muguruza perdió su saque a las primeras de cambio y a su vez el control del partido. Tomljanovic se creció y reaccionó a tiempo cuando la española equilibró fuerzas en el sexto juego. Arrebató su saque 'ipso facto' y cerró en el noveno con el definitivo 6-3.



Por su parte, Sara Sorribes tampoco pudo superar el estreno en la segunda ronda -estaba exenta en la primera- después de ceder ante Kalínskaya en un duelo que se alargó hasta las 2 horas y 44 minutos. La castellonense pareció renacer en el segundo set, donde levantó un 4-1 en contra para forzar el tercero y definitivo.



Pero fue entonces cuando la vigésimo octava favorita en Indian Wells no encontró la tecla y volvió a cometer errores muy temprano con su servicio. En el primer saque a su favor cayó a las garras de la rusa, que sentenció su pase a la tercera ronda en el octavo juego con un 6-3, confirmando otra rotura.