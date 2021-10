Suárez asume el potencial de Argentina pero la idea "es competir"

Luis Suárez de Uruguay reacciona durante un partido de las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Catar 2022 ante Colombia en el estadio Gran Parque Central en Montevideo (Uruguay), este 7 de octubre de 2021. EFE/Pablo Porciúncula/Pool

Montevideo, 9 oct (EFE).- El goleador de Uruguay Luis Suárez reconoció este sábado el potencial y el gran momento que atraviesa Argentina pero enfatizó que tanto él como la Celeste mantienen "la cabeza de ir a competir", en el clásico del Río de la Plata de este domingo por eliminatorias suramericanas para Catar 2022.

Así lo dijo el 'Pistolero' durante la rueda de prensa que realizó en el Complejo Celeste, ubicado en las afueras de Montevideo, donde Uruguay ultima detalles para el juego clave de este domingo en Buenos Aires.

"Argentina de local es muy fuerte, está pasando por un grandísimo momento, viene de ganar la Copa América, de un invicto (...) sabiendo las dificultades de jugar de visitante, siempre es complicado sumar pero con las mismas ganas, espíritu, cabeza de ir a competir, tenemos que estar fuertes y hacernos fuertes", subrayó.

Asimismo, el goleador uruguayo consideró que las bajas del equipo de Rodrigo Bentancur -suspendido- como de Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez -ambos por lesión, son importantes pero la selección de hoy "se basa en los reemplazos" que son muchos.

En tanto, se refirió al hecho de que en el pasado partido ante Colombia, que concluyó en igualdad sin goles, no compartieron terreno los dos emblemas del equipo; él y Edinson Cavani.

Al respecto, expresó que "no hay que olvidarse" de todo lo que vivieron los dos delanteros jugando juntos por la selección, aunque acotó que entiende la decisión del entrenador, Oscar Washington 'Maestro' Tabárez, de elegir por uno u otro.

"A nosotros dos lo que nos toca ahora es ponérsela difícil al Maestro, que él decida cuál de los dos pueda jugar", apuntó.

Sobre los juegos que se avecinan, ante Argentina y Brasil, señaló que "siempre es lindo" enfrentarse a dos grandes amigos suyos como Lionel Messi y Neymar pero que, en la cancha, "no hay amistad que valga".

Por otra parte, se refirió a la nominación como uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro y dijo que "todos los uruguayos se tienen que sentir orgullosos" de que él a su edad pueda seguir estando "en lo máximo del fútbol".

"Para mi a nivel personal es un halago muy grande pero no voy a dejar de seguir trabajando, creyendo que uno puede seguir luchando para estar peleando ahí arriba. El Atlético (de Madrid) me está dando la posibilidad de seguir estando en lo máximo del fútbol mundial para seguir demostrando", concluyó.

Con el empate frente a Colombia, Uruguay bajó a la cuarta posición con 16 unidades, igual cantidad que Ecuador, aunque este acumula mejor saldo de goles.

Por delante de ellos, Brasil y Argentina, con 27 y 19 puntos, aunque con un partido menos disputado, el suspendido en septiembre por las autoridades brasileñas por la alineación de jugadores argentinos que militan en la Liga inglesa.