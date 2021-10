Sin el keniano Cherono, el campeón defensor, la carrera se presenta abierta

La carrera de este año comienza a lo largo de Lakeshore Drive, siguiendo un circuito alrededor de la ciudad antes de terminar de regreso en Grant Park. Fotografía de archivo. EFE/Tannen Maury

Redacción deportes EE.UU., 9 oct (EFE).- La ciudad de Chicago ya está lista para ver este domingo en acción a los mejores corredores de fondo del mundo en su tradicional maratón, que se presenta más abierto que nunca después al no participar el actual campeón, el keniano Lawrence Cherono, pero que contará con un gran elenco de atletas que pueden aspirar al triunfo.

La carrera de este año comienza a lo largo de Lakeshore Drive, siguiendo un circuito alrededor de la ciudad antes de terminar de regreso en Grant Park.

Se espera una participación de más de 33.000 corredores de 100 países que tendrán que someterse a los protocolos de sanidad y seguridad Covid-19.

El recorrido relativamente plano es uno de los favoritos de las élites que buscan récords personales.

Durante la prueba de 2019 -el año pasado no se celebró a causa de la pandemia del coronavirus- Cherono aseguró su segunda gran victoria de la temporada en un maratón, superando al etíope Dejene Debele por solo un segundo para llevarse la victoria en 2:05:45.

Se convirtió en el primer hombre desde 2006 en ganar los maratones de Boston y Chicago en el mismo año.

Sin embargo, Cherono no regresará a Chicago en 2021 para defender su título. Sí estarán los campeones de 2017, el estadounidense Galen Rupp, y el de 2015, el keniano Dickson Chumba. Rupp ganó su primer World Major Marathon en Chicago en 2017 en 2:09:20, convirtiéndose en el primer hombre estadounidense en reclamar la victoria en la carrera desde 2002.

Moses Mosop de Kenia, Dennis Kimetto y Emmanuel Mutai, y Ayele Abshero de Etiopía se encuentran entre los 11 mejores maratones de la historia y también están inscritos para correr el domingo.

Mosop lidera la lista como el segundo corredor de maratón más rápido de todos los tiempos con una mejor marca personal de 2:03:06, seguido por Kimetto, que es sexto en la lista con 2:04:16, Abshero es séptimo con 2:04:23 y Mutai undécimo con 2:04:40.

Dentro de la competición femenina, sin la keniana Brigid Kosgei, su compatriota Ruth Chepngetich es la favorita . Sus rivales más directas podrían ser las estadounidenses Sara Hall y Keira D'Amato.