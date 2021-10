Rubio despliega su mejor juego ante los Pacers; Willy, cumple

Ricky Rubio, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Houston (EE.UU.), 9 oct (EFE).- Ricky Rubio jugó su mejor partido, el tercero de la pretemporada con su nuevo equipo de los Cavaliers de Cleveland, que debutaron en su campo tras haber disputado los dos primeros a domicilio, y perdieron por 100-109 ante los Indiana Pacers.

Rubio, que siguió de reserva, fue el líder encestador de los Cavaliers (1-2) con 14 puntos, tras anotar 6 de 10 tiros de campo, incluido un triple en tres intentos, y acertó 1-1 desde la línea de personal.

No tuvo aportación en el juego bajo los aros, pero repartió dos asistencias, recuperó dos balones y cometió dos faltas personales.

El otro jugador español que vio acción en la jornada de pretemporada fue el pívot Willy Hernangómez que viajó con los New Orleans Pelicans hasta Chicago, donde el equipo local, los Bulls, les ganaron por 121-85.

El mayor de los hermanos Hernangómez jugó 13 minutos como reserva y se fue sin anotación al fallar los cuatro tiros de campo que hizo, pero capturó tres rebotes defensivos, dio tres asistencias, recuperó dos balones y perdió uno, además de cometer dos faltas personales.

Otro pívot, el español congoleño Serge Ibaka, siguió sin ver acción con Los Angeles Clippers que visitaron a los Mavericks de Dallas y perdieron por 122-114, a pesar que ya tuvieron en el cinco inicial al alero Paul George, pero no al jugador franquicia Kawhi Leonard, que todavía no ha hecho su debut en la pretemporada.

Ibaka se recupera de una operación de la parte baja de la espalda a que fue sometido el pasado verano después que no le desapareciesen las molestias que le impidieron concluir la temporada regular.

El que sí jugo fue el base esloveno Luka Doncic y aunque apenas disputó 18 minutos, le bastó para quedarse a las puertas de un triple doble.

El exjugador del Real Madrid aportó 14 puntos, ocho rebotes -siete defensivos- y nueve asistencias tras anotar 5 de 11 tiros de campo, incluidos dos triples de cinco intentos, y 2-2 desde la línea de personal.