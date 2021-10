Raducanu cae ante Sasnovich y dice adiós a Indian Wells en la primera ronda

EFE/EPA/RAY ACEVEDO

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- La tenista británica Emma Raducanu, que con 18 años se coronó de modo sorprendente como campeona del US Open, cayó este viernes frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich y dijo adiós al torneo de Indian Wells en la primera ronda.

Sasnovich, que ocupa el puesto 100 en el ránking mundial, dio la sorpresa y se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y 25 minutos.

Raducanu había acudido a este torneo en el desierto californiano con una invitación de la organización, pero era uno de los grandes atractivos del cuadro femenino tras su histórico triunfo en el US Open en septiembre.

La joven tenista se convirtió en la primera persona -hombre o mujer- en llevarse un Grand Slam procediendo de la fase previa de la competición.

Raducanu derrotó en la final de Nueva York a la canadiense de ascendencia ecuatoriana Leylah Fernández.

Para convertirse en campeona venció en diez partidos consecutivos y no cedió ni un solo set.

Sin embargo, en su estreno en Indian Wells no ha tenido la misma suerte.

Por su parte, Sasnovich se enfrentará en la siguiente ronda a la rumana Simona Halep.

El regreso tras más de dos años de Indian Wells, considerado como "el quinto Grand Slam" por su importancia en el circuito, llega marcado por las ausencias puesto que no participan en el torneo ni la número uno del ránking, la australiana Ashleigh Barty, ni tampoco la dos, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

De la misma forma, estrellas como Serena Williams o Naomi Osaka tampoco han acudido a las pistas del Indian Wells Tennis Garden del valle de Coachella en California.