Perú.- Vásquez señala que una nueva Constitución "no es una prioridad" del Gobierno de Perú en "este momento"

Vásquez ha indicado, en una entrevista con TV Perú, que el proceso para una nueva Carta Magna no tiene cabida en la actualidad porque lo que "importa" es "abordar la pandemia", "fortalecer la educación" o garantizar el "acceso a algo fundamental como la alimentación".



"Esa es la apuesta en este momento, y sobre todo la estabilidad económica", ha resaltado la presidenta del Consejo de Ministros, que no ha borrado de la agenda la elaboración de la nueva Constitución, pero sí ha aplazado esta cuestión, una de las principales reivindicaciones del partido del presidente, Pedro Castillo, Perú Libre, durante la campaña electoral que precedió a su victoria.



Al respecto, la primera ministra ha añadido que no es algo que se vaya a plantear "de hoy para mañana" y ha incidido en que ha escuchado al propio Castillo "hablar" de la necesidad de "generar condiciones" para llevar a cabo el proceso, para "generar el momento constituyente".



Igualmente, ha apuntado que la redacción de una nueva Carta Magna no es "parte de una ideología comunista". A quienes piensan eso, ha recordado que "en toda América Latina" muchos países "se están dando cuenta de que en nuevos momentos necesitan reajustar sus normas principales".



"Pero para eso se necesita generar el momento constituyente, que es que la población sienta que hay una necesidad de caminar a una reforma total o parcial de la Constitución", ha puntualizado.



BUSCARÁ CONSENSO



Por otro lado, la jefa de Gobierno ha manifestado que desde la próxima semana buscará acercarse a las diferentes bancadas parlamentarias para llegar a consensos, lo que considera un "asunto fundamental" frente a las "pugnas" que "pueden llevar a la inestabilidad" del país andino.



Vásquez tendrá que lidiar con los opositores al Gobierno de Castillo, pero también con los miembros del partido del presidente, Perú Libre, que ha mostrado su rechazo al renovado Gabinete que inició su gestión el miércoles.



En este contexto, el portavoz de la bancada del partido en el Congreso, Waldemar Cerrón, ha reclamado este viernes que el Consejo de Ministros debería tener "ocho o nueve" titulares que "sí representen a Perú Libre".



"(Este Gabinete) representa a un sector que no ha trabajado en la campaña, no tienen una bancada fija, como en el caso de Nuevo Perú o Juntos por el Perú y, sin embargo, están en ministerios", ha afeado el portavoz, hermano del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.



Si bien ha reconocido que la formación tiene representación con la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, militantes, ha insistido en que Perú Libre "no está de acuerdo" con el equipo de Gobierno.



Sin embargo, Cerrón ha matizado que su rechazo "no significa que se haya roto la unidad" de Perú Libre y ha señalado que dejará trabajar al Gabinete liderado por Vásquez.



El segundo Gabinete de Pedro Castillo empezó su etapa tras tomar posesión el miércoles, horas después de que el presidente aceptase la salida de Guido Bellido, hasta entonces primer ministro, y que optase por Vásquez como sustituta.



Bellido puso punto y final a una efímera, pero convulsa etapa en el cargo, en la que tuvo que lidiar no solo con las críticas de la oposición, sino también con la Fiscalía, que le abrió recientemente una serie de investigaciones por supuesta apología del terrorismo.



Además, protagonizó diferentes desencuentros con algunos de sus compañeros, como el ministro de Exteriores, Óscar Maúrtua, o con el propio Castillo, que tuvo que salir a desmentir que el Ejecutivo estuviera pensando nacionalizar algunas empresas.



Además de poner a la excongresista al frente del nuevo Gabinete, el presidente del país andino optó también por cambiar a siete de sus ministros, entre ellos al cuestionado Íber Maraví, que ha sido sucedido por Betssy Chávez en la cartera de Trabajo.