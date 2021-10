Panamá, a lavarse las heridas ante un Estados Unidos que se muestra imbatible

Jugadores y cuerpo técnico del seleccionado panameño de fútbol participan hoy en un entrenamiento en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 9 de oct (EFE).- La selección mayor de fútbol de Panamá se medirá el domingo a Estados Unidos en la quinta fecha de la octogonal final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

Los panameños, quienes conmemoran este domingo cuatro años de su histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, donde precisamente dejaron fuera a los estadounidenses, intentarán darle otro matiz a la fecha logrando su primera victoria sobre un cuadro de las barras y las estrellas.

"El grupo sabe que está en sus manos una posible victoria ante Estados Unidos y romper una racha, porque las estadísticas están para romperlas", señaló este sábado el técnico de Panamá, Thomas Christiansen.

Panamá viene de caer 1-0 ante El Salvador, partido que a juicio del entrenador "no estaba en sus planes", pero eso lleva a que el equipo salga con mejor actitud y salir a comerse el rival estadounidense.

"Tenemos que ser fieles a nuestro estilo, tener una buena actitud y sentirnos amparados en nuestra afición. En nuestra casa hay que ganarle al rival que sea", precisó.

El elenco panameño completó su última sesión de entrenamientos en las cancha del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña. Se vio a un grupo de jugadores bastante relajados ante el duelo que se les avecina este domingo.

"Estados Unidos tiene una idea de juego clara, no suele variar mucho, por ese motivo no debe haber sorpresas", sentenció el entrenador de Panamá.

Agregó que son conscientes que se medirán al campeón de la Copa Oro... "en donde jugaron con su equipo B".

Estados Unidos llega al duelo contra los panameños como los líderes de la tabla de posiciones del octogonal final de Concacaf con 8 puntos, producto de 2 empates y dos victorias, siendo está última un 2-0 sobre Jamaica.

Uno de esos triunfos de los estadounidenses fue en su visita a Honduras, en donde resolvieron el encuentro con una goleada de 1-4.

Este último triunfo del equipo de las barras y las estrellas se consiguió con un equipo sin referentes ofensivos como Christian Pulisic y Gio Reyna.

Sumado a las bajas de Reyna y Pulisi, contra los panameños el equipo de Gregg Berhalter tendrá otras con bajas sensible en su engranaje, como la del portero del Manchester City, Zack Steffen y Antonee Robinson, quienes no viajarán a Panamá por temas de restricciones por la Covid-19 y Weston McKennie (por molestias musculares).

Por el momento, el referente ofensivo del equipo estadounidense es el juvenil Ricardo Pepi, quien contabiliza tres goles en su andar por las eliminatorias.

La tabla de posiciones mantiene a Estados Unidos y México en la punta, con 8 puntos cada uno; seguidos por Canadá con seis unidades. Más abajo con 5 unidades está Panamá y el Salvador, le siguen Costa Rica y Honduras con 3 enteros y en el fondo de la clasificación está Jamaica con 1 punto.

- Alineaciones probables:

Panamá: Luis Mejía; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Harold Cummings, Eric Davis, Anibal Godoy, Armando Cooper, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas; Rolando Blackburn.

Seleccionador: Thomas Christiansen.

Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Miles Robinson, Shaq Moore; Yunus Musah; Tyler Adams, Sebastián Lletget; Brenden Aaronson, Ricardo Pepi y Paul Arriola.

Entrenador: Gregg Berhalter.

Árbitro: César Ramos (México).

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña y con aforo para 24.000 aficionados.

Hora: 17:00 (22:00 GMT).