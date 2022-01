Nigeria.- Al menos once muertos en el ataque de un grupo armado en un mercado en el norte de Nigeria

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Al menos once personas, entre ellas niños, han muerto en el ataque de un grupo armado en un mercado en el estado de Sokoto, en el norte de Nigeria.



La Policía de Sokoto ha confirmado la masacre que tuvo lugar en la tarde del jueves, en concreto, en la aldea de Mamande del área local de Gwadabawa, y ha sido atribuida a un grupo de vigilantes armados denominado Yan Sakai, ilegalizado por el estado.



Entre los once fallecidos se encuentra también un imán identificado como Malam Aliyu, quien dirigía oraciones en una de las mezquitas de la zona, informa 'The Daily Trust'.



Además, las víctimas serían en su mayoría de comunidades 'fulani' vecinas de la aldea, a cuyo mercado habían acudido para "comprar alimentos", entre otras cosas, según han informado las autoridades.



Asimismo, otras cuatro personas resultaron también heridas por disparos e incluso "cortes con machetes" en el marco del ataque, por lo que fueron trasladadas a hospitales cercanos, recoge el portal nigeriano Punch.



El grupo irrumpió en el mercado procedente de la localidad de Goronyo y atacó a un total de 15 personas 'fulani' acusándolas de ayudar al bandidaje.



El oficial de relaciones públicas de la Policía en el estado, Abubakar Sanusi, ha informado de que se ha identificado y arrestado a los perpetradores del ataque.