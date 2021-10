Nicolás Maduro asegura que Venezuela llegó al 50 % de la población vacunada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 8 oct (EFE).- El presidente Nicolás Maduro aseguró este viernes que Venezuela ha "logrado la meta de 50 %" de la población "general" vacunada contra la covid-19, sin precisar si se refiere a personas que han recibido una sola dosis o las dos necesarias para que se considere que un individuo está inmunizado.

"Tengo que informar que, como nos comprometimos con Venezuela, nosotros hoy en Venezuela estamos llegando al 50 % de la población general en ser vacunada. Ya vacunada 50 %, hoy", dijo Maduro durante un acto televisado para celebrar el día del médico integral comunitario en el país.

Tampoco explicó a qué grupos de edad o sectores se refiere cuando habla de "población general", ni si contempla en su cómputo a menores de entre 3 y 17 años, a los que —aseguró el pasado agosto— se comenzarían a vacunar este mismo mes.

No obstante, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Venezuela se ha vacunado con dosis completa a 6.190.629 ciudadanos, es decir, un 20,6 %, mientras que 9.926.613 han recibido solo la primera inyección, lo que supone un 30 % de venezolanos.

Maduro reiteró que su Gobierno busca llegar al 70 % de la población vacunada para el próximo 31 de octubre, sin precisar, tampoco en este caso, si el dato se refiere a inmunización completa.

"Hoy llegamos a 50 % de vacunados rumbo, el 31 de octubre, al 70 % ya de vacunados en Venezuela", dijo.

En este sentido, anunció que este sábado llegarán a Venezuela 2.600.000 vacunas más a través del mecanismo Covax, aunque no detalló de qué farmacéutica serán.

"Mañana llegan al país 2.600.000 vacunas más del sistema de Covax de la OMS. Hemos regularizado los envíos de Covax, afortunadamente, a través del diálogo directo con los sectores de Covax, de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y me informan que mañana están aterrizando en Venezuela", explicó el presidente.

Además, recordó que "la semana pasada llegaron 900.000 vacunas de la Abdala", el fármaco cubano que recibió el pasado 9 de julio una autorización para su uso de emergencias por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) cubano, pero no de la OMS, único supervisor reconocido a nivel global.

También señaló que han entrado 2.300.000 vacunas de Rusia, aunque no aclaró si la sumatoria correspondía a los cuatro lotes de Sputnik V que llegaron durante septiembre o a otros anteriores.