Martínez confirma las bajas de Lukaku y Hazard para el partido contra Italia

Roma, 9 oct (EFE).- El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, informó este sábado de que Romelu Lukaku, del Chelsea, y Eden Hazard, del Real Madrid, no jugarán este domingo el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones contra Italia al tener unas sobrecargas musculares.

"Hazard y Lukaku están en condiciones parecidas, sufrieron unas sobrecargas musculares y no pudimos realizar las terapias necesarias. Regresarán a Bélgica para que se reincorporen de la mejor forma a sus clubes", informó Martínez en la rueda de prensa previa a la cita de Turín contra Italia.

"Se trata de sobrecargas musculares, no creemos que estén al cien por cien para jugar. No sé qué evoluciones tendrán las lesiones. Si estarán a disposición de sus clubes para el primer partido tras el parón de sus respectivos clubes dependerá de su evolución", agregó.

Martínez destacó que la decisión de que Hazard y Lukaku regresen primero a Bélgica y luego a sus respectivos clubes fue tomada de acuerdo con los servicios médicos de Chelsea y Real Madrid.

Pese a que ambas selecciones llegan a la final por el tercer puesto dolidas por perder la opción de jugarse el trofeo, Bélgica tendrá la motivación de sumar un triunfo para mantener su primera posición en el ránking FIFA y defenderse de la presión de Brasil.

"Claro que es importante (mantener la primera posición), estamos en la primera posición desde hace tres años y eso siempre fue un objetivo. Mañana ante Italia, contra los campeones de Europa, queremos ponernos a prueba y seguir aprendiendo", dijo.

Bélgica llega a la cita tras perder 2-3 ante Francia y desperdiciar un 2-0 a favor, pero Martínez aseguró que sus jugadores han recuperado buenas sensaciones tras tomarse unas 24 horas de reflexión.