María Jesús Ruiz nos habla de su situación emocional

María Jesús Ruiz siempre tiene temporadas en las que es claramente protagonista de la prensa del corazón y otras en las que permanece en un segundo plano. Desde su polémica con su nuevo novio, Curro, lo cierto es que la concursante de realities no se ha dejado ver por los platós hablando de su vida privada. Nosotros hemos podido hablar con ella y nos la hemos encontrado muy tranquila y enamorada, evitando hacer declaraciones sobre la presunta demanda que ha interpuesto la hermana de Gil Silgado a su pareja: "Yo creo que el terror está esta noche aquí. ¡El terror!".



La exmodelo luce un anillo de compromiso aunque descarta darse el 'Sí, quiero' con Curro de momento: "Justo estábamos en el coche, ha habido como un silencio y he dicho, ¿cuándo vamos a llegar? Y dice no sé, yo solo quiero casarme contigo eso me ha dicho en el coche, te lo juro por Dios, porque él me lo pide todos los días y yo le digo pesado y lo que yo le he dicho es que no soy mujer de casarme, de hecho tengo 38 años y no me veo casada, pero lo que tengo claro es que si algún día me caso, me caso contigo que conoces todo".



María Jesús deja las guerras del pasado atrás y se confiesa: "La vida va por etapas y según soy yo y mis circunstancias y yo voy viviendo según la vida me va viniendo, entonces pues fue una etapa en la que las circunstancias me llevaron casi a una guerra constante, pero yo ahora estoy muy feliz con mi trabajo, mi pareja, mis hijas, las oportunidades que me están viniendo".



En cuanto a sus proyectos profesionales: "Proyectos en tele de momento no, en teatro sí. Tengo dos comedias". Y es que ya sabemos que además de grabar una canción, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se subió encima de las tablas para interpretar papeles en funciones de teatro, algo que por lo que nos cuenta no va a dejar de hacer a corto plazo.