Lula dice que a inicios de 2022 definirá si se postula a la presidencia

Brasilia, 8 Oct 2021 (AFP) - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este viernes que definirá "a inicios del año que viene" si lanza su candidatura para competir por la presidencia con el mandatario Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022."He dicho que no soy un candidato porque sólo voy a decidir mi candidatura posiblemente para inicios del año que viene", dijo Lula, de 75 años, en una rueda de prensa en Brasilia, a un año de la elección que se anticipa como la más polarizada de la historia."Todavía no lo decidí porque voy a hacerlo en el momento adecuado, y voy a conversar con todo el mundo", añadió el exmandatario brasileño (2003-2010) y jefe del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), al finalizar una semana de reuniones con líderes políticos en la capital brasileña.Lula puede ser candidato tras haber recuperado en marzo sus derechos políticos gracias a la anulación de las condenas por corrupción dictadas en su contra, una de las cuales lo llevó a la cárcel durante casi 18 meses, entre 2018 y 2019.El próximo será "un año electoral en el que vamos a poder luchar mucho, para que podamos arreglar este país", prometió Lula, que calificó al presidente ultraderechista de "totalmente incompetente"."Este país tendrá que tener suficiente juicio para elegir el día de las elecciones a alguien que respete la democracia y a quien no diga tonterías todo el tiempo. Él (Bolsonaro) debería cerrar la boca y gobernar", añadió. Desde que fue habilitado por la justicia, el exmandatario ha mantenido un perfil bajo, sin dejar de tejer alianzas con dirigentes de izquierda y de centro para preparar su duelo con el actual mandatario.Según la última encuesta del Instituto Datafolha, del 17 de septiembre, Lula obtendría el 44% de los sufragios, contra el 26% de Bolsonaro, cuestionado por el manejo de la pandemia y quien además enfrenta varias investigaciones judiciales, entre ellas una por prevaricación por supuestamente no denunciar indicios de corrupción en la compra de vacunas anticovid.