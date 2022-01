Luis Gasset habla de su relación de amistad con Ágatha Ruiz de la Prada

08-10-2021 LUIS GASSET. MADRID, 9 (CHANCE) Lo cierto es que nos encantaba la pareja que forman Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, pero a veces el amor no es suficiente y aunque ambos estaban enamorados, se encontraban en distintos niveles, lo que les llevó a zanjar su relación sentimental de inmediato. A pesar de eso, siempre hemos sabido que los dos gozan de cordialidad, pero parece que sus vidas han cambiado por completo desde que volvieron a disfrutar de la soltería. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Lo cierto es que nos encantaba la pareja que forman Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, pero a veces el amor no es suficiente y aunque ambos estaban enamorados, se encontraban en distintos niveles, lo que les llevó a zanjar su relación sentimental de inmediato. A pesar de eso, siempre hemos sabido que los dos gozan de cordialidad, pero parece que sus vidas han cambiado por completo desde que volvieron a disfrutar de la soltería.



Luis Gasset asegura que ha rehecho su vida aunque prefiere ser discreto: "He rehecho mi vida. Esa parte la llevo más discreta". A pesar de todo solo tiene buenas palabras para Ágatha Ruíz de la Prada: "Es una persona extraordinaria. La relación es muy buena, a veces mejor que antes, la distancia ayuda, verdad".



En cuanto a los hijos de la diseñadora: "Hemos puesto un poco de distancia, pero mantengo contacto con Cósima a pesar de todo Luis asegura que la vida no le ha cambiado tanto: "Mi vida no ha cambiado mucho. Sigo disfrutando, sigo siendo el mismo, tengo los mismos amigos, voy a la ópera, al teatro, a los musicales, hago lo mismo que hacía".