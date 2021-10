Luis Enrique: "Francia, a nivel individual, es la mejor del mundo"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán, 9 oct (EFE).- España se mide en la final de la Liga de Naciones a Francia, "la mejor selección del mundo a nivel individual", como reconoció su seleccionador, Luis Enrique Martínez, que apuesta por triunfar como "equipo" ante las estrellas rivales y por hacer triunfar al "colectivo" en una cita que aseguró es una buena "piedra de toque".

"Francia es a nivel individual la mejor selección del mundo por jugadores, solo hace falta mirar su once para ver el perfil y los clubes top en los que juegan siendo referencias. A nosotros nos queda la baza de ser equipo, podemos serlo mejor y mejorar nuestro rendimiento. El fútbol es un deporte maravilloso que premia a los que mejor juegan y nuestra arma es ser mejores que ellos en el colectivo", analizó la final.

Para Luis Enrique es "indiscutible el potencial" del tridente francés que forman Mbappé, Benzema y Griezmann. "Son buenísimos y capaces de decidir un partido por su calidad individual", pero eso no alterará su plan para el partido.

"No vamos a cambiar un ápice lo que nos ha llevado hasta aquí. Nuestra convicción, ambición, calidad. Es un deporte de equipo y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido, meteremos en problemas a Francia y es un estímulo muy grande esta final", aseveró.

Confirmó el técnico asturiano que todos sus jugadores están "en perfectas condiciones" salvo Ferran Torres, al que probarán en el calentamiento para decidir si juega. "No vamos a arriesgar a ningún jugador de ningún equipo, Ferran está en perfecta forma pero él dirá cuando salga a calentar sus sensaciones. Si se ve con la confianza de jugar, sin tomar ningún riesgo, jugará. Si no, confiamos tanto en el bloque que nos adaptaremos".

La identidad que Luis Enrique ha inculcado a su equipo no se modificará por el nivel de Francia. "Si llegamos al resultado será seguro a través de nuestras armas", afirmó. "Si no, será una piedra de toque para seguir en la mejora que buscamos. El resto forma parte del show".

"Conquistar un título con la selección es una experiencia que desconocemos la inmensa mayoría que la formamos, algún jugador ha tenido esa fortuna por su nivel, pero recuperar esos aires de victoria sería positivo y un gran refuerzo. Si encima hacemos felices a nuestros seres queridos y aficionados, fantástico".

Desde su perspectiva, la final la analiza con optimismo, viendo como a las grandes selecciones les cuesta superar a España y que los mayores problemas los sufre contra rivales de menor entidad que renuncian al balón y se encierran en su terreno.

"Hemos dado la cara siempre, todos los partidos, hemos ido por el partido con nuestras armas desde el principio. En la semifinal del Europeo, que nadie nos daba de favorito, fuimos capaces de dar la vuelta a esa sensación y vamos a intentar hacer lo mismo ante la mejor selección a nivel individual del mundo sin ninguna duda", anunció.

Por eso, saldrá a "tener el balón" porque es la mejor forma de tenerlo alejado de su portería y que Francia no muestra su nivel. "Si lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos y moviéndolo con la velocidad adecuada, podemos generar problemas a una línea defensiva espectacular. Cuando lo perdamos hay que presionar de manera colectiva, ser agresivos y evitar que sus jugadores de calidad, que son los once, puedan relacionarse para generar problemas".

El factor Kylian Mbappé y su velocidad, intentará Luis Enrique que no condicione a sus jugadores. "A Francia la vamos a defender tomando riesgos, jugando de tú a tú e intentando que el único balón sea de España".

"En fase de ataque no va a afectar en nada que juegue un jugador u otro y en fase defensiva, por norma, les damos consignas individuales y tipo de movimientos que hacen sus puntas y como los contrarrestamos. Luego lo difícil es ejecutarlo, pero en general venimos a la final totalmente relajados. En semifinales éramos el menos favorito de los cuatro, estamos en la final y queremos seguir siendo esa selección difícil de contrarrestar con ambición a cotas más altas", sentenció.