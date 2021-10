Leonardo: "El Madrid merece ser castigado por Mbappé"

Leonardo (C), director deportivo del París Saint Germain, junto al delantero Kylian Mbappe (i), y el presidente del club, Nasser Al Khelaifi (d), en una fotografía de archivo. EFE/EPA/YOAN VALAT

Roma, 9 oct (EFE).- El brasileño Leonardo Nascimento de Araújo, director deportivo del París Saint Germain, denunció este sábado que el Real Madrid "lleva dos años hablando públicamente" del francés Kylian Mbappé y que por esto "debe ser castigado".

"Si existiera una máquina que mide la pasión, se entendería lo que es el PSG. La diferencia no la marca el dinero, sino la rapidez a la hora de tomar decisiones. Nosotros nunca contactamos a Gianluigi Donnarumma antes del pasado junio, cuando ya había decidido que no se quedaría en el Milan. La situación del Madrid es distinta, lleva dos años hablando públicamente de Mbappé y esto debe ser castigado porque es una falta de respeto", aseguró Leonardo en el Festival del Deporte organizado por "La Gazzetta dello Sport".

"Mbappé es de los mejores del mundo y nosotros queremos que se quede. Es una joya, te entran ganas de abrazarle, no podemos estar sin él. Si funcionan él, Lionel Messi y Neymar Junior será algo único", agregó.

Mbappé, de 22 años, tiene contrato con el PSG hasta 2022, pero pidió el pasado verano ser traspasado al Real Madrid. El club madridista llegó a ofrecer hasta 180 millones de euros en el intento de ficharle, pero el conjunto parisino los rechazó.

Leonardo criticó además al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por criticar la actuación del PSG en el mercado de fichajes.

"No entiendo por qué habla de nosotros, es el presidente de la liga española, no tiene nada que ver con el PSG", dijo.

El club parisino realizó un millonario mercado de fichajes este verano, al reforzar a su plantilla con Lionel Messi, el español Sergio Ramos, el italiano Gianluigi Donnarumma, el holandés Georginio Wijnaldum y el marroquí Achraf Hakimi.

"Fichamos a jugadores con un impacto importante, aunque muchos de ellos llegaron gratis. No podemos decir que no queremos ganar la Liga de Campeones, si pasara, en París sería algo único", afirmó.