Las 5 fotos imperdibles que publicó 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 en Instagram

Los posts m谩s populares son:





鈥 Espero que este fin de semana sea tan Rico como el primer pedazo de carne de Salvador jajajaja 馃槏馃槏馃槀馃槀 lo dejo blancooooooo jajajajaja @catorres1805











隆Siempre es buena edad para atrevernos y tomar riesgos! Sin estar presionadas a hacerlo por alguien m谩s o como alguien m谩s, sino por nosotras mismas. 鈥. Cada una de nosotras es 煤nica e irrepetible por eso de nuevo me arriesgue y libere mi magia como nunca antes. Un cambio radical, diferente, 煤nico que me ha hecho sentir m谩s segura que nunca, 隆no me arrepiento de este cambio! Mi nuevo color es el 8.77 de #IgoraVital, mi aliada para los cambios que quiere inspirar a las mujeres a liberarnos de los estereotipos y a liberar nuestra magia! #IgoraVital #igora #liberatumagia #decidomicolor聽 #colorycuidado #Cambios #amorpropio #ColorHair #publicidad





鈥 GRACIASSSSSSSS 馃槏馃槏馃檹馃徑馃檹馃徑 #Repost @sermujercomunidad with @make_repost 銉汇兓銉 Y lo merezco 鉁 Gracias Dios 鉁℉oy entiendo que soy merecedora de todo lo bueno que me pasa. 隆Buenos d铆as! Gracias 鉁ㄢ湪鉁 Mensaje v铆a @oracion.divina #sermujerinspiracion #sermujer #sermujercomunidad #girlpower #elpoderfemenino #mujerempoderada #mujer #mujeres #mujeresvalientes #mujeresemprendedoras #mujeresempoderadas #mujerfeliz #amorpropio #confianza #autoestima #sevaleson虄ar #maternidad #agradecer #juntassomosmasfuertes #juntassomosmas #amosermujer #unidassomosmasfuertes





鈥 LUZ, siempre LUZ 馃専馃専

Carolina Cruz Osorio (Tulu谩, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina particip贸 en Se帽orita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocup贸 el segundo lugar, siendo ganadora del t铆tulo de Se帽orita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Despu茅s del concurso, continu贸 con trabajos de modelaje y reporter铆a en El Noticiero del Espect谩culo, para la programadora de Jorge Bar贸n Televisi贸n. En el 2000, se vincul贸 al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco a帽os y luego de su participaci贸n en el reality show "Bailando por un sue帽o", el cual gan贸, decidi贸 no regresar a la presentaci贸n del magaz铆n.

Posteriormente, cre贸 su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyer铆as y Accesorios". En 2007, present贸 la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integr贸 como presentadora al programa matutino D铆a a d铆a de Caracol Televisi贸n.