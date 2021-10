La primera ministra de Perú dice que la Asamblea Constituyente no es una prioridad

Fotografía cedida, este 6 de octubre de 2021, por la Presidencia de Perú que muestra a la nueva primera ministra, Mirtha Vásquez (d), junto al presidente de Perú, Pedro Castillo (i), en Lima. EFE/Presidencia de Perú

Lima, 9 oct (EFE).- El Gobierno de Pedro Castillo no tiene entre sus prioridades instalar una Asamblea Constituyente para debatir una nueva Carta Magna en Perú, aclaró la nueva primera ministra, Mirtha Vásquez, una posición que choca con un sector del partido gobernante, Perú Libre.

La recién nombrada titular del Consejo de Ministros dijo, en entrevista con TVPerú, que la Asamblea Constituyente "va a ser parte de un proceso y no está como una de las prioridades de este Gobierno, porque en este momento lo que importa es abordar la pandemia".

Vásquez agregó que el interés del Ejecutivo está en ver "cómo hacemos que la educación ahora se fortalezca, cómo retornan los niños a clases lo antes posible, cómo hacemos que la gente tenga acceso a algo tan fundamental como es la alimentación, esa es la apuesta en este momento y sobre todo la estabilidad económica".

La jefa del gabinete precisó que "hay algunas proyecciones bastante optimistas que dicen que por lo menos en 2022 alcanzaremos algunos niveles de crecimiento, que son bastante importantes a nivel mundial", respecto a la expectativa de crecer por encima del 4,5 % en ese año.

Vásquez tiene 30 días para acudir al Congreso y pedir la confianza a sus planes de Gobierno, después de haber asumido el cargo el pasado miércoles, en lugar de Guido Bellido, uno de los principales líderes del ala extrema de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo a la Presidencia.

En ese sentido, la primera ministra adelantó que se acercará a dialogar con la oposición en el Congreso para explicarles "cuáles son en este momento las principales urgencias que debemos abordar y cómo las vamos a plantear".

"Hay que crear las condiciones y luego de alguna manera estamos reafirmando las líneas generales de este Gobierno, que no han cambiado, que siguen siendo las mismas", indicó.

Sin embargo, la legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, declaró a RPP Noticias que esperaba que Vásquez impulse la reforma de la Constitución porque cuando fue titular del Congreso, hasta julio pasado, postergó esa decisión para la actual legislatura.

"Espero escuchar de ella, que en su momento le puso la responsabilidad al Gobierno siguiente, ahora está en este Gobierno y espero que pueda desarrollar, implementar esta propuesta de Perú Libre la cual ha llevado a Pedro Castillo a ser presidente del Perú", expresó Palacios.

La bancada de Perú Libre rechazó la salida de Bellido y de varios exministros allegados al partido, y criticó que en la nueva conformación hay representantes de sectores más conservadores, razón por la cual plantearon exigir una "cuota de poder" al jefe de Estado.