Jorginho admite que sueña con ganar el Balón de Oro

Jorginho (i), centrocampista de Italia, en el partido de las semifinales de la Liga de Naciones del pasado miércoles contra España. EFE/EPA/Marco Betorello / POOL

Roma, 9 oct (EFE).- Jorge Frello "Jorginho", centrocampista del Chelsea y de la selección italiana, admitió este sábado que sueña con ganar el Balón de Oro, después de que figurara entre los treinta candidatos al premio de "France Football" al mejor futbolista del año.

"¿Qué niño no sueña con el Balón de Oro? Soñar algo pequeño o algo grande es igual, así mejor soñar algo grande", dijo Jorginho en la rueda de prensa previa a la final por el tercer puesto de la Liga de Naciones que Italia jugará en Turín contra Bélgica.

"Sería algo increíble, encontrar las palabras para explicar qué significaría para mí es difícil, es algo que cuando empecé a jugar estaba tan lejos que ahora, que estoy tan cerca, es ya algo increíblemente bonito", agregó.

"Las cosas cambian rápido, estaba trabajando bien en el Chelsea y luego tuvimos este año en el que todo nos fue bien. Con el apoyo de todos me siento muy tranquilo y feliz", concluyó.

Jorginho apunta al once titular este domingo contra Bélgica, en un partido que, pese a tener poca relevancia, representa una oportunidad "para volver a ganar".

"Hemos perdido un partido, pero tenemos ganas de volver a ganar. Aquí tenemos esta mentalidad y para mí, después del último revés, el partido del domingo representa una oportunidad", dijo.